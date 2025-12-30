從補償走向預防 宏泰人壽獲頒2025年度金融之星「最佳產品創新獎」

2025年度金融之星暨最佳財務策劃師選拔頒獎典禮日前於台北生技園區多功能廳舉行，宏泰人壽獲頒「最佳產品創新獎」。該獎項由國立政治大學金融科技研究中心王儷玲主任頒發，宏泰人壽總經理湯維華出席並代表領獎。

2025年度金融之星暨最佳財務策劃師選拔由RFPI美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心及社團法人台灣註冊財務策劃師協會共同主辦，旨在表揚並激勵金融產業持續發展、創新與精進。宏泰人壽繼去年獲得最佳公益獎後，持續深耕保險本業，積極宣導「事前預防勝於事後理賠」保險新觀念，並推動外溢保險商品，獲得主辦單位的肯定，再度於本屆選拔中獲獎，獲頒企業責任類別之「最佳產品創新獎」。

本次獲獎的保險商品為「宏泰人壽金滿溢健康醫療終身保險（WHC）」，宏泰人壽商品營運系統江愷嵐副總經理表示，現代人普遍重視健康，從保險的角度來看，罹患疾病將使人生風險顯著增加，健康對人生的價值遠遠高於保險理賠金。因此，建立「事前預防」勝於「事後理賠」保險新觀念有絕對的必要性。

「宏泰人壽金滿溢健康醫療終身保險（WHC）」屬於外溢保單，除了提供醫療終身保險保障之外，亦於保單設計中結合獎勵機制，積極鼓勵保戶維持良好的健康狀態，對個人、保險公司乃至整個社會皆具正面效益。

WHC以「未住院健康鼓勵保險金」鼓勵被保險人每年維持健康狀態。在契約有效期間內，亦即自第一保單年度起，於每一保單年度末，被保險人未因當年度之保險事故住院申領理賠保險金，就有機會可領取「未住院健康鼓勵保險金」，其金額為年繳保費的1.8%，再乘以保單經過年度數與繳費年期兩者中較小者，逐年增加至繳費期滿。而體況達標者於第3保單年度起，亦可享有額外5%的身故及祝壽保險金給付的健康促進增額保障。

江愷嵐進一步表示，宏泰人壽一向重視公平待客，並以保戶權益為優先，不僅落實於作業面及服務面，更從源頭的商品面做起，致力於滿足保戶多元的保險需求。健康是幸福人生的基石，宏泰人壽亦將持續宣導、推動「事前預防」勝於「事後理賠」的保險新觀念及外溢保險商品，期盼保戶以更積極的態度關注自身的健康，並周全兼顧保險保障。