被指壓低匯率、推升房價 央行致函《經濟學人》完整說明八大關鍵

今年11月13日《經濟學人》刊載「台灣榮景的潛藏風險（The hidden risks in Taiwan’s boom）」等文，指稱央行長期壓低新台幣匯率以協助台灣出口，亦導致國人購買力受損、房價攀升、金融風險累積等經濟金融問題。針對此，央行再度回擊，並由央行經濟研究處研究員許碧純、外匯局一等專員陳嘉添於近日以英文共同致函《經濟學人》編輯說明。期盼外界能對台灣經濟結構之現況與韌性，有更完整的瞭解。

央行致函《經濟學人》內容共有八大重點：

一、新台幣匯率及購買力平價議題。央行指出，台灣自1989年實施管理浮動匯率制度，僅在匯率過度波動時進場調節，以維持新台幣「動態穩定」，並非刻意壓低匯率。長期觀察，新台幣呈現雙向波動，且具升值趨勢。央行強調，大麥克指數屬購買力平價概念的延伸，僅用於比較各國物價水準，世界銀行、OECD與ICP均明確指出，PPP並非判斷匯率是否低估或高估的工具，更不宜以單一商品推論一國匯率政策。

二、壓低新台幣匯率以維持出口商競爭力議題。央行表示，金融自由化後，外匯市場參與者多元，匯率由市場供需決定，央行無法針對出口產業或特定部門操作匯率，以提升競爭力，相關指控與實務運作不符。

三、台灣經常帳順差及貿易順差議題。央行指出，全球金融帳交易規模已遠高於經常帳，匯率與貿易順差關聯性下降。台灣經常帳順差主要反映人口老化、高儲蓄率、低投資率，以及高科技產業競爭力提升，並非匯率低估所致。

四、台灣外匯存底增加議題。央行表示，外匯存底除匯市調節外，亦包含投資運用收益。亞洲金融危機後，小型開放經濟體普遍提高外匯存底，以因應資本流動與地緣政治風險，並透過沖銷操作控管流動性。

五、國內流動性、利率及高房價議題。央行指出，房市受利率、所得、土地供給、投資行為等多重因素影響，近年已七度調整選擇性信用管制措施，抑制資金過度流向不動產，房市漲勢與交易量已有降溫。

六、台灣購買力及勞動份額議題。央行引用BIS、IMF與世界銀行資料指出，台灣物價長期穩定、實質購買力持續提升，勞動成本下降是反映產業別之消長，與電子資通訊（ICT）產業之生產力大升成長；至於台灣勞動份額減少，主因台灣在全球化、技術進步、 融化及國內製造業朝向高資本密集產業金展所致，與新台幣匯率無關。

七、國內壽險業與央行SWAP議題。央行強調，壽險業海外投資係因國內長天期投資工具不足，SWAP為一般流動性管理工具，目的在穩定外匯市場，並非誘導壽險業擴大外幣風險曝險。

八、央行盈餘繳庫議題。盈餘繳庫並非央行之法定經營目標，亦非央行績效評估之重要指標「根據 中央銀行法」模定「央行持有之外幣資產因新台幣匯率變動而金生之利得或損失，不得列為當年度損益，因此央行不須也不會為增加盈餘繳庫數而壓低新台幣匯率。