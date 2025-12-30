快訊

好市多行李箱又紅了！「30吋前開式」不到3500元 內行人提醒1關鍵

獨／氣氛緊張！漁民富貴角外海直擊「中國海警」船艦 海巡緊跟繞行

4行員A逾2500萬元連環爆 金管會重罰「這銀行」1,200萬元

北捷1月3日起可信用卡感應與掃碼搭車 台新信用卡享最高10次免費搭乘

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

全臺交通將迎來歷史性跨越！台新銀行30日宣布，將於2026年1月3日攜手臺北、新北大眾運輸體系，正式開通「信用卡感應支付」與「QR code乘車碼」乘車。覆蓋大臺北地區、新北捷運及輕軌逾140個站點，支應每月約6,000萬人次通勤量能，並於2026年7月起開放每年約600萬的北捷國際旅客持信用卡搭乘，以全球主流支付規格，將臺灣推向國際友善旅遊城市的新標竿。

⭐2025總回顧

台新銀行作為協助此次交通產業邁向多元支付新里程的收單行。自開通日起至2026年6月30日試營運期間將提供「台新信用卡獨家優先體驗」，大臺北區交通族可使用台新銀行信用卡或綁定國際Pay感應、QR code乘車碼掃碼搭乘捷運，完整全臺捷運多元支付最後一塊版圖，迎來智慧城市新時代，落實普惠金融。

台新銀行資深副總經理黃天麟表示：「這不僅是支付方式的增加，更是台新對智慧城市願景的具體實踐。我們從金融專業出發，透過從『收』到『付』的全面整合，為城市建構更具彈性、更易取得的低碳出行選擇，讓金融科技真正走進大眾日常，與城市脈動同步、接軌國際。」

此次升級，台新身為全臺第一大收單行，透過精實的金融技術，讓乘客快速完成進出站，極大化通勤效率。為加速民眾習慣數位支付轉型，台新銀行以免費搭乘活動，邀請民眾來體驗，信用卡新戶於國際Pay（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）綁定感應乘車，享最高10次免費，既有客戶領券則享5次免費，有效將金融資源轉化為驅動社會大眾實踐的動力。

台新銀行也同步開通新支付選擇，於台新Richart Life App上「台新Pay」綁定「乘車碼」可掃描搭捷運、臺鐵、高鐵等綠色運具，搭配Richart卡切換「Pay著刷」享最高3.8% 回饋。台新銀行不只是提供支付工具，更是實踐永續交通的新經濟體系。

台新銀行強調，協助更多產業的數位整合是金融從業者的責任，響應政府數位轉型與永續發展政策，也是台新銀行2025年推出「台新銀行｜Richart」新品牌的關鍵主張，透過金融創新的力量，創造兼具國際包容性與提高生活品質的社會價值，持續成為全客群的智慧好夥伴。

台新 信用卡 捷運 北捷

延伸閱讀

高球／錢珮芸、蔡佩穎力挺公益 台新慈善配對賽募款逾200萬 

日籍偷拍狼鍾愛北捷中山站 3度落網這次法院判刑1年

北捷開放掃碼乘車 「果粉」最期待的「黑屏過閘」也快要來了！

雙北市公車捷運明年開放掃QR Code乘車 這5家電子支付可使用

相關新聞

遭經濟學人質疑「經濟潛藏風險」 央行回擊：台幣未低估

針對「經濟學人」（The Economist）日前刊文質疑台灣經濟潛藏風險，中央銀行提出英文書面回應，逐一回應匯率、購買...

台日友好！她去銀行免費拿限量「台灣人」胸章 網嗨：好想要

一名女網友近日在社群平台Threads分享，自己到聯邦銀行辦事情時，看到櫃檯擺放印有「台湾人 Taiwan National」字樣的胸章，詢問過後便拿了一個回家，讓她開心直呼「我愛聯邦銀行！台日永遠友好」，貼文曝光後也吸引網友熱議。

銀行員9年來冒名親人增貸詐領逾2300萬 還有行員到職不到9個月就犯案

上海商銀因為4位銀行員涉及盜用客戶資金，因此不但被罰1200萬元，還被金管會要求11.77億的資本計提，其中犯案金額最大...

這家銀行行員挪用款項2560萬元 金管會查五大缺失開罰1200萬元

金管會今日對上海商業儲蓄銀行開罰1200萬元。金管會指出，上海商銀近期陸續於不同分行發生行員挪用客戶款項或公款共計256...

4行員A逾2500萬元連環爆 金管會重罰「這銀行」1,200萬元

上海商銀4名行員挪用客戶款項與公款事件，累計金額達新台幣2,560萬元，金管會認為，上海商銀未完善建立並確實執行內部...

從補償走向預防 宏泰人壽獲頒2025年度金融之星「最佳產品創新獎」

2025年度金融之星暨最佳財務策劃師選拔頒獎典禮日前於台北生技園區多功能廳舉行，宏泰人壽獲頒「最佳產品創新獎」。該獎項由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。