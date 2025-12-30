遭經濟學人質疑「經濟潛藏風險」 央行回擊：台幣未低估 結構無失衡

針對「經濟學人」（The Economist）日前刊文質疑台灣經濟潛藏風險，中央銀行提出英文書面回應，逐一回應匯率、購買力、金融穩定及外匯政策等議題，強調相關評論忽略台灣經濟結構與長期數據，與實際情況並不相符。

央行指出，新台幣自1989年實施管理浮動匯率制度以來，匯率走勢係由市場供需決定，央行僅在必要時進場調節，以維持匯率動態穩定，並非刻意壓低匯率。長期觀察，新台幣呈現區間波動並溫和升值，並未出現持續性低估情形。

針對購買力問題，央行說明，國際間衡量購買力平價（PPP）主要用於跨國生活水準比較，並非判斷匯率是否高估或低估的適當工具。根據世界銀行、OECD及國際比較計畫（ICP）資料，台灣物價長期相對穩定，家庭實質購買力並未因匯率政策而受損。以IMF推估，2025年台灣以PPP計算的人均GDP居全球前段班，顯示實質消費能力良好。

對於勞動分配及產業結構議題，央行指出，勞動分配比率下降，主要反映產業升級、技術進步及資本密集度提高，特別是電子與資通訊（ICT）產業生產力大幅成長，並非匯率或貨幣政策所致。

在金融穩定方面，央行表示，壽險業投資海外與外匯SWAP操作，係因國內長期投資工具不足所致，並非匯率升值風險所引發。央行已透過市場機制與風險管理措施，確保金融體系穩健運作，並未出現系統性風險。

央行強調，外界應從整體經濟結構與長期數據解讀台灣經濟現況，而非以單一指標推論失衡風險，並呼籲理性看待台灣匯率與金融政策。

本書信最後由經研處研究員許碧純、外匯局一等專員陳嘉添署名。