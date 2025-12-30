快訊

中共軍演…賴總統視訊軍方喊絕不退讓 國防部1730記者會說明

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

玉山銀行推「傳富發發」金錢信託 為不同世代規劃傳承藍圖

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

在全球經濟快速變動與家庭結構多元化的趨勢下，財富傳承已結合法律、稅務與情感的整合課題。玉山銀行特別推出「傳富發發」金錢信託，協助顧客打造穩健且安心的財富傳承規劃。

⭐2025總回顧

玉山銀行表示，傳統直接贈與雖能快速完成財富移轉，卻可能影響資產長期運用及風險控管。顧客最關心的不僅是財富的多寡，更是如何將愛與責任做出最適當的規畫。而信託就扮演著不可或缺的角色，能為顧客提供三大核心價值：資產掌控、稅務規劃及延續愛與財富。

以企業高階主管林小姐為例，正值事業高峰，雖暫無大量移轉資產的需求，卻相當關心子女未來創業資金與稅務負擔的問題，而玉山銀行推出的「傳富發發」金錢信託，正好為她提供實用的解決方案，透過本金自益、孳息他益信託架構，將資產交付信託並搭配適合的投資商品，信託本金仍歸屬自己，孳息則每年自動給付予子女，提前累積創業資金，不僅有效分散風險，更保障資產靈活運用，達到兼顧家庭需求與長期財富延續的效果。

玉山銀行透過多元信託產品創新服務，在最新一期信託2.0評鑑計畫，再度榮獲主管機關「信託業務創新獎」肯定。未來，將持續秉持專業、服務、創新的精神，扮演顧客最值得信賴的財富守護者，協助更多家庭透過專業信託規劃，安心傳承愛與財富。

玉山銀行 顧客 家庭

延伸閱讀

玉山銀端出多元保險方案

偉訓簽署2億美元聯貸

父土地信託給么子 他賣1200萬分手足 大哥分嘸錢怒告敗訴

玉山銀公平待客、防詐績優

相關新聞

遭經濟學人質疑「經濟潛藏風險」 央行回擊：台幣未低估 結構無失衡

針對「經濟學人」（The Economist）日前刊文質疑台灣經濟潛藏風險，中央銀行提出英文書面回應，逐一回應匯率、購買...

台日友好！她去銀行免費拿限量「台灣人」胸章 網嗨：好想要

一名女網友近日在社群平台Threads分享，自己到聯邦銀行辦事情時，看到櫃檯擺放印有「台湾人 Taiwan National」字樣的胸章，詢問過後便拿了一個回家，讓她開心直呼「我愛聯邦銀行！台日永遠友好」，貼文曝光後也吸引網友熱議。

新台幣升2.2分 收31.428元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.428元，升2.2分，成交金額7.41億美元

軍演來了匯市不慌！早盤呈現緩升

解放軍東部戰區於12月29日宣布，在台灣周邊實施「正義使命-2025」軍事演習，引發市場對地緣政治風險的關注。受此消息影...

金髮女郎經濟 VS. 美國期中選舉 台新投信：新護國群山迎多頭

台新投信投資長趙志中表示，2026全球經濟維持穩定，經濟成長逐漸追上通脹，營造最有利風險性資產的金髮女郎環境，唯美國期中...

打詐效應 開數位帳戶降溫 銀行圈：審核趨嚴、市場飽和是主因

打詐升溫，數位帳戶不再「想開就開」。金管會統計，截至今年9月底，國人數位存款帳戶2,739萬戶，季增3.4%、年增16....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。