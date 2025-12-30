玉山銀行推「傳富發發」金錢信託 為不同世代規劃傳承藍圖

在全球經濟快速變動與家庭結構多元化的趨勢下，財富傳承已結合法律、稅務與情感的整合課題。玉山銀行特別推出「傳富發發」金錢信託，協助顧客打造穩健且安心的財富傳承規劃。

玉山銀行表示，傳統直接贈與雖能快速完成財富移轉，卻可能影響資產長期運用及風險控管。顧客最關心的不僅是財富的多寡，更是如何將愛與責任做出最適當的規畫。而信託就扮演著不可或缺的角色，能為顧客提供三大核心價值：資產掌控、稅務規劃及延續愛與財富。

以企業高階主管林小姐為例，正值事業高峰，雖暫無大量移轉資產的需求，卻相當關心子女未來創業資金與稅務負擔的問題，而玉山銀行推出的「傳富發發」金錢信託，正好為她提供實用的解決方案，透過本金自益、孳息他益信託架構，將資產交付信託並搭配適合的投資商品，信託本金仍歸屬自己，孳息則每年自動給付予子女，提前累積創業資金，不僅有效分散風險，更保障資產靈活運用，達到兼顧家庭需求與長期財富延續的效果。

玉山銀行透過多元信託產品創新服務，在最新一期信託2.0評鑑計畫，再度榮獲主管機關「信託業務創新獎」肯定。未來，將持續秉持專業、服務、創新的精神，扮演顧客最值得信賴的財富守護者，協助更多家庭透過專業信託規劃，安心傳承愛與財富。