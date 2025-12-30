兆豐銀行統籌主辦吉信125億元聯貸案 超額認購1.88倍

兆豐銀行持續以金融專業支持重大公共建設與永續轉型，由兆豐銀行及合作金庫銀行共同統籌主辦之吉信股份有限公司新臺幣125億元聯合授信案，30日由兆豐銀行董事長董瑞斌及吉信股份有限公司董事長楊永發完成簽約。

本聯貸案受到金融圈高度矚目，由兆豐銀行擔任額度管理銀行、合作金庫銀行擔任擔保品管理銀行，並吸引共13家金融機構踴躍參與，超出原定籌組目標1.88倍，顯示金融同業對本案整體規劃、技術內容及永續效益具高度信心，也反映市場對公共建設及循環經濟的積極支持。

吉信公司是由可寧衛與台灣人壽為執行「高雄市AI智能高效焚化爐BOT案」合資成立的專案公司，並獲選為本BOT案最優申請人。高雄市南區資源回收廠自2000年營運迄今，因高廠齡，機電設備長期處於高溫、高磨耗環境，時常發生破管造成非計畫性停爐，影響處理效率及操作穩定性，加上我國空氣汙染物排放標準日趨嚴格，高雄市政府規劃於既有廠區腹地內新建AI 智能高效焚化爐，取代既有舊廠，並以促進民間參與公共建設BOT方式辦理，以全面提升城市廢棄物處理量能與環境品質。

新廠規劃每日處理量達1,350公噸、設計垃圾熱值達2,800kcal/kg，並導入AI智慧管理系統、高效廢氣處理及發電系統，預計年處理量可達42萬公噸，未來將提升高雄市垃圾處理效能，也可同步強化能源回收與發電效益，成為高雄市重要的環保與能源基礎建設。

本聯貸案所籌措之資金，將支應吉信公司投資興建及後續營運本BOT計畫；在聯貸案條件設計上，也結合ESG永續績效連結指標，鼓勵企業積極導入碳捕捉相關製程、穩定新廠發電效率、取得環境管理及溫室氣體盤查等多項驗證，兆豐銀行將全力協助客戶，共同善盡企業社會責任。

可寧衛集團為國內廢棄物處理領導廠商，近年持續深耕廢棄物處理本業，穩健拓展大型整治專案，同時透過轉投資事業開展多元廢棄物處理途徑、循環經濟、再生及低碳能源等領域，未來亦將陸續發揮綜效並貢獻集團成長。

本BOT案係高雄市第一座啟動重建之焚化爐，憑藉可寧衛集團豐富的運營經驗，待新廠興建完工並正式營運後，廢棄物處理能力及發電效率等績效應屬可期，並可成為未來高雄廢棄物處理重心。

兆豐銀行戮力追求永續成長，統籌主辦離岸風電、太陽能等ESG聯貸案，推動綠色金融發展，積極協助企業往相同目標邁進；尤其在聯貸業務上表現更為亮眼，2024年度榮獲亞太區貸款市場公會Asia Pacific Loan Market Association （APLMA）評選為「台灣年度最佳聯貸銀行」，此為兆豐銀行第三度獲此項殊榮，彰顯其卓越的專業能力與市場影響力，深受國內外機構及企業的高度信賴與肯定。