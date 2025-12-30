快訊

台日友好！她去銀行免費拿限量「台灣人」胸章 網嗨：好想要

聯合新聞網／ 綜合報導
聯邦銀行推出「台湾人 Taiwan National」胸章，即日起至全台任一分行皆可免費索取，每人限領一枚，數量有限，送完為止。圖擷自臉書/聯邦銀行
聯邦銀行推出「台湾人 Taiwan National」胸章，即日起至全台任一分行皆可免費索取，每人限領一枚，數量有限，送完為止。圖擷自臉書/聯邦銀行

一名女網友近日在社群平台Threads分享，自己到聯邦銀行辦事情時，看到櫃檯擺放印有「台湾人 Taiwan National」字樣的胸章，詢問過後便拿了一個回家，讓她開心直呼「我愛聯邦銀行！台日永遠友好」，貼文曝光後也吸引網友熱議。

原PO表示，自己到聯邦銀行辦事情時，注意到櫃檯擺放印有「台湾人 Taiwan National」字樣的胸章，便好奇詢問是否能索取，櫃檯人員和她確認眼神後露出燦爛笑容回應「可以可以，妳要拿幾個都可以！」她後來拿走了最後一枚，並在貼文中直呼「我愛聯邦銀行！台日永遠友好」。

貼文曝光後，引起不少網友留言回應，「這個好棒喔」、「太可愛了吧」、「好想要！」，也有人表示「辦卡支持一下」，掀起一波討論熱潮。

事實上，聯邦銀行23日在官方臉書發文指出，因應年末與春節日本旅遊旺季，推出台灣人專屬小物「台湾人 Taiwan National」胸章，設計以日語漢字搭配愛心元素，象徵台日情誼的緊密連結，也代表身為台灣人的自豪與溫度。聯邦銀行表示，即日起至全台任一分行皆可免費索取，每人限領一枚，數量有限，送完為止。

這款胸章其實早在5年前疫情期間，聯邦銀行就曾製作並限量發送同款「台灣人胸章」，當時以「台灣防疫，我們驕傲」為訴求，希望讓民眾向世界大聲說出「哇係台灣郎」，並呼籲在疫情期間團結一致。

