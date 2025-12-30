凱基慈善基金會投入丹娜絲風災重建 即時關懷獲表揚

今年丹娜絲颱風重創台灣中南部，強降雨造成多處嚴重災情，許多當地民眾家園及生活受到影響。凱基證券捐助之凱基慈善基金會，關懷受風災影響的學童，運用凱基金控集團為協助災後重建捐贈之新台幣2,000萬元，給予及時的急難救助與關懷，本次救助地區涵蓋臺南市、嘉義縣、南投縣及屏東縣等地，包含協助災區學生安心就學、校園環境復原、購買災區農產品再回饋災區，更捐贈到宅關懷愛心服務車，協助送餐給獨居與行動不便的老年人等，希望以實際行動陪伴災民度過難關，展現長期秉持的公益關懷精神。

臺南市長黃偉哲表示，丹娜絲颱風造成的嚴重損害，不僅影響民生生活，也為受災學童與家庭帶來心理衝擊，感謝凱基慈善基金會於第一時間伸出援手，展現高度的社會責任，同時表示這筆物資不僅是經濟上的幫助，更是溫暖的支持，希望能鼓勵孩童在逆境中依然堅強前行，勇敢迎向未來；嘉義縣長翁章梁也感謝凱基慈善基金會長期支持嘉義縣偏鄉學童與弱勢族群，包含教育補助與災後復原等幫助，同時多位曾受助的國中小校長也親自獻上謝卡，感謝凱基慈善基金會的雪中送炭。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，天災發生後基金會立即前往校園勘查災情，也決定啟動協助機制，提供急難救助予受災家庭度過短期生活困境。除校園重建與學童安心就學，也捐贈華山基金會到宅關懷愛心服務車，深入鄰里社區，協助弱勢長者災後生活照顧；同時預先認購受災區農產品，配送社會福利機構，支持災區小農安心復耕，也減輕弱勢族群生活壓力，免於擔憂溫飽，創造良善循環。

凱基慈善基金會長期關懷弱勢族群，今年更串聯集團資源，協助因天然災害受損之地方創生團體復原，期以行動與政府及社會各界共同努力，為城鄉注入希望，以有溫度的公益行動力，盡己所能成為安定社會的力量。