快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

元大證券推2025投資回顧活動 限時抽8,800元超商禮券

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
元大證券推2025投資回顧功能，復盤個人台美股績效再抽$8,800好禮。元大證／提供
元大證券推2025投資回顧功能，復盤個人台美股績效再抽$8,800好禮。元大證／提供

2025年台美股市場高潮迭起，台股曾創單日跌點的歷史紀錄，卻也在資金回流與AI題材下強勢反彈，投資人進出頻繁、題材快速輪動，如何從震盪市場中抓到自己的投資節奏？

⭐2025總回顧

為幫助投資人了解本身投資表現，元大證券推出《2025年度投資回顧》，以五大個人化數據帶領投資人回顧整年度投資表現。客戶可由台美股「已實現損益」、「交易金額」得知個人交易成果，從年度累計的台股「現金股息」得知與全體元大證券客戶相比的領息表現，並在台美股「交易標的排行」中找到自己的年度投資神隊友，最後從「登入投資先生APP天數」掌握自己的投資節奏，讓報酬與經驗同步成長。

即日起至2026年2月10日，參加元大證券《2025年度投資回顧》活動，元大證券客戶完成三題快問快答即享$8,800超商禮券的抽獎資格；尚未成為元大證券客戶者，完成答題後如於2026年3月10日前開戶完成，同享抽獎資格。元大證券的「投資先生」APP為國內最大證券交易平台，透過用戶行為數據，洞悉廣大用戶交易行為與使用情境，未來將持續以個人化數據強化服務，打造最懂投資人的智慧投資工具。活動詳情請見：https://yuantasec.pse.is/8h45dn

元大 美股

延伸閱讀

00994A主動第一金台股優 預計1月7日掛牌

主動群益科技創新ETF上市 鎖定創新科技為投資主題

遇中共軍演 台股早盤一度下跌超過二百點

首檔主題式主動ETF00992A今上市！法人看好：2026年多頭續發力、逢低卡位

相關新聞

軍演來了匯市不慌！早盤呈現緩升

解放軍東部戰區於12月29日宣布，在台灣周邊實施「正義使命-2025」軍事演習，引發市場對地緣政治風險的關注。受此消息影...

金髮女郎經濟 VS. 美國期中選舉 台新投信：新護國群山迎多頭

台新投信投資長趙志中表示，2026全球經濟維持穩定，經濟成長逐漸追上通脹，營造最有利風險性資產的金髮女郎環境，唯美國期中...

打詐效應 開數位帳戶降溫 銀行圈：審核趨嚴、市場飽和是主因

打詐升溫，數位帳戶不再「想開就開」。金管會統計，截至今年9月底，國人數位存款帳戶2,739萬戶，季增3.4%、年增16....

六大發卡行調查 青壯年「海外消費」催動刷卡

今年以來國內信用卡簽帳金額持續攀升，根據金管會統計，今年前十月累計信用卡簽帳金額為4兆1,360億元，年成長6.65％，...

新台幣連五升 交易清淡

受到美元指數一度失守98關卡，加上台股昨（29）日再創新高，新台幣兌美元昨日盤中一度小幅走升至31.415元，但隨後追價...

信用卡簽帳金額 預期2026年雙位數成長

繼今年信用卡簽帳金額屢創新高，六大發卡銀行仍多數預期2026年會持續成長，且具雙位數成長空間，各家紛紛加碼旅遊回饋、擴大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。