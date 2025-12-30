icash Pay 攜手中信 uniopen 聯名卡2026年全面升級 天天最高11%回饋

隨著行動支付逐漸成為民眾日常消費的主要工具，回饋機制也從短期促銷誘因，轉變為影響用戶長期使用的重要關鍵，愛金卡公司旗下icash Pay宣布攜手中國信託uniopen聯名卡於2026年全面升級優惠內容，天天最高可享11%OPENPOINT點數回饋，再搭配既有通路優惠，最高回饋上看16%。

icash Pay自今年8月uniopen聯名卡上線以來，透過新戶綁卡優惠成功帶動用戶數成長，為延續既有合作成果，icash Pay宣布於自2026年起至6月30日，回饋機制升級為不限新舊戶、全通路適用。凡綁定中國信託uniopen聯名卡，即可享有不限金額筆筆4%OPENPOINT 點數回饋，每一icash Pay用戶每月最高可獲得150點，同時還可疊加統一企業集團通路踩點任務，最高再加碼7%，合計天天最高可享11%回饋。累積點數可於下次消費或生活帳單直接折抵，1點即可折抵1元。

此外，自2026年1月1日起6月30日，icash Pay好評再推出《icash Pay天天輕鬆賺5%》主題活動，蒐羅康是美、星巴克、美廉社等人氣通路，針對日常消費場景規劃天天不同的主題日，讓用戶可依不同購物需求，選定日期消費，滿額即可享5%OPENPOINT點數回饋，再搭配綁定uniopen聯名卡優惠，最高可達16%點數回饋，有感放大點數回饋。

優惠不僅於消費場景，針對申辦中國信託uniopen聯名卡愛金卡版的用戶，icash Pay自今年11月起推出icash2.0自動加值贈10%OPENPOINT回饋活動，並宣布好評延長至2026年6月，用戶只要每月於愛金卡官網完成活動登錄，並以uniopen聯名卡進行icash2.0自動加值，即可獲得10% OPENPOINT點數回饋，每戶每月上限 50 點，讓通勤與日常消費加值，也能同步輕鬆累積點數。