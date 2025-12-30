網路投保服務範圍擴大！公勝保經GOGOBO平台上架汽機車險

年底聚會多、行程滿，但要路上行車要注意。據近4年統計指出，每到年末12月道路交通事路比該年度其他月份來得高，單月死亡事故總件數突破3.5萬件。而投保汽機車險已成為民眾生活必要的防護網，據產險業統計，2025年前11月產險網路投保總件數約766萬件，其中汽機車險約256萬件，等於每3件中就有1件為汽機車險，公勝保經（6028）旗下的「GOGOBO網路投保平台」宣布，網路投保服務範圍擴大至汽、機車保險，全方位滿足民眾的生活保障需求。

公勝保經GOGOBO專案負責人楊振和觀察網路投保生態表示，民眾之所以選擇。希望透過網投平台24小時提供的不中斷投保服務與完整資訊，能在無業務員當面推銷的壓力下，自行配置出最符合行車習慣的保障方案。

然而因為選擇性多，民眾難免會陷入「選擇障礙」，投保前仍需具備基本觀念才能事半功倍。為此，GOGOBO網投平台不僅優選產險公司汽、機車，讓民眾不分時空場合，只要動動手就能在平台挑選優質險種，亦同步推出「保險懶人包」，提供他們客觀完整的車險觀念說明文章，在投保前釐清各項權益，實現「買對不買貴」的消費目標。

此外，平常民眾上網投保，若遇到出險情況，常面臨需獨自詢問保險公司、缺乏專人隨時協助的困境。對此，GOGOBO平台特別強化售後服務，建立「24小時線上客服系統」。當發生事故或有投保疑慮時，客服人員能隨時線上解答，並代為向保險公司聯繫處理後續事宜，同時主動提醒客戶注意事項。此舉成功消弭了數位投保與實體服務間的斷層，確保民眾在追求便利的同時，權益亦能獲得專業守護。

為回饋長期關注車險服務的會員，GOGOBO網路投保平台推出上架歡慶活動。即日起，凡透過GOGOBO網路投保平台成功投保任一方案之汽車險或機車保險，不限金額與險種，即可獲得抽獎資格。獎項包含美學與實用兼具的「捲捲矽水瓶」及「環保購物提袋」，鼓勵民眾在規劃行車保障之餘，也能一同實踐綠色生活。