兆豐投信關懷長者 以實際行動落實企業社會責任

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
兆豐投信董事長陳佩君（左三）帶領同仁至老人長期照顧中心溫暖送愛。兆豐投信／提供
兆豐投信董事長陳佩君（左三）帶領同仁至老人長期照顧中心溫暖送愛。兆豐投信／提供

兆豐投信持續推動企業社會責任，關注高齡照護議題，近日由同仁組成關懷團隊，前往苗栗縣頭份市老人長期照顧中心，透過互動遊戲與歌唱活動陪伴長者度過溫馨時光，展現企業深耕在地、回饋社會的具體行動。

活動由兆豐投信團隊與機構人員共同規劃，內容包含團康競賽、音樂演唱等互動節目，讓長者在輕鬆的氛圍中參與交流。現場笑聲不斷，不僅活絡氣氛，也拉近彼此距離，讓關懷落實於實際陪伴之中。

兆豐投信董事長陳佩君表示，長者照護是社會重要的一環，企業在追求穩健經營與專業發展的同時，更應善盡社會責任，主動關懷弱勢族群，透過持續行動回饋社會。該長照中心長期提供專業護理與完善照護設施，致力於為長者打造安全、安心的生活環境。

兆豐投信指出，企業社會責任不應止於一次性活動，而是需要長期投入與持續實踐。未來將持續結合企業資源與同仁力量，透過多元公益行動，深化社會關懷，為社會注入更多正向力量。

兆豐 活動 陪伴

