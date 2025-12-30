快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

富邦投信以行動做公益 化身耶誕志工陪伴長者與孩子迎接溫暖冬季

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
富邦投信董事長黃昭棠（第二排右四）、總經理呂其倫（第二排右五）率領同仁至羅東聖母醫院參與「基金志工日」服務活動，並與祕克琳神父（第一排右五）及院方代表溫馨合影，為冬日送上祝福與關懷。富邦投信／提供
富邦投信董事長黃昭棠（第二排右四）、總經理呂其倫（第二排右五）率領同仁至羅東聖母醫院參與「基金志工日」服務活動，並與祕克琳神父（第一排右五）及院方代表溫馨合影，為冬日送上祝福與關懷。富邦投信／提供

富邦投信2025年在專業表現創佳績，截至9月底已囊括多項國內外重量級基金獎項，包括二座傑出基金金鑽獎、二座LSEG理柏基金獎、四座商周SMART智富基金獎、八座《指標》年度基金獎，以及臺灣期貨交易所第11屆「期貨鑽石獎」。累計歷年獲獎數已近200座，涵蓋台股、大中華、亞洲、美股、REITs、債券等多元資產，充分展現富邦投信在各市場與資產類別的專業實力。

⭐2025總回顧

除了在投資領域屢獲肯定，富邦投信也在公益路上持續投入，以實際行動回饋社會。在這溫馨節慶之際，富邦投信董事長黃昭棠率領同仁響應台北金融研究發展基金會「基金志工日」號召，走入羅東聖母醫院，化身耶誕老公公與愛心志工，陪伴長者、復健病友與早療孩子，為寒冬注入滿滿幸福感。

活動當日，富邦投信志工分別前往醫院多處單位服務。在復健部門，志工們化身耶誕老公公與天使，為復健病友及早療兒童報佳音、送上耶誕禮物，鼓勵孩子們勇敢復健，也讓家屬彷彿提前收到一份溫暖的新年祝福。

在樂智團屋，志工們陪同長輩搓湯圓、準備午餐，並於餐桌旁耐心陪伴，分享生活點滴；每一顆湯圓都是滿滿心意，讓長輩們在節慶裡感受到家的溫度。而在住宿型長照機構，志工們協助環境布置迎接2026年，並為長者進行足部護理，以細心的照護傳遞尊重與關懷。

富邦投信表示，這不僅是一場企業志工服務，更是一場深刻的愛的學習。在與長輩互動的過程中，重新體會到家人陪伴的珍貴，也希望能把這份動人的暖意帶回家，與自己的家人共享。

羅東聖母醫院的祕克琳神父也親自參與，共同發送耶誕禮物給孩子們，讓醫院在冬日裡洋溢祝福與笑聲。

值得一提的是，本次「基金志工日」共有五家企業與五家醫院同步舉行志工活動，並透過視訊連線互動，象徵企業與醫療單位攜手合作、共同推動公益的力量。富邦投信相信，當企業願意投入社會、醫療單位持續守護生命，善的力量將會不斷擴散，為台灣帶來更多正向的力量。

富邦投信 志工 醫院

延伸閱讀

嘉義市化身大型展演舞台 320+1城市博覽會締造408萬人次參與

金鐘影后楊麗音化身派派媽 自曝罵小孩罵到「燒聲」

才剛封鎖父母！布魯克林高調同框岳父、岳母過耶誕

走進捷克藝術家拉達筆下耶誕場景 經典溫馨冬景重現

相關新聞

軍演來了匯市不慌！早盤呈現緩升

解放軍東部戰區於12月29日宣布，在台灣周邊實施「正義使命-2025」軍事演習，引發市場對地緣政治風險的關注。受此消息影...

金髮女郎經濟 VS. 美國期中選舉 台新投信：新護國群山迎多頭

台新投信投資長趙志中表示，2026全球經濟維持穩定，經濟成長逐漸追上通脹，營造最有利風險性資產的金髮女郎環境，唯美國期中...

打詐效應 開數位帳戶降溫 銀行圈：審核趨嚴、市場飽和是主因

打詐升溫，數位帳戶不再「想開就開」。金管會統計，截至今年9月底，國人數位存款帳戶2,739萬戶，季增3.4%、年增16....

六大發卡行調查 青壯年「海外消費」催動刷卡

今年以來國內信用卡簽帳金額持續攀升，根據金管會統計，今年前十月累計信用卡簽帳金額為4兆1,360億元，年成長6.65％，...

新台幣連五升 交易清淡

受到美元指數一度失守98關卡，加上台股昨（29）日再創新高，新台幣兌美元昨日盤中一度小幅走升至31.415元，但隨後追價...

信用卡簽帳金額 預期2026年雙位數成長

繼今年信用卡簽帳金額屢創新高，六大發卡銀行仍多數預期2026年會持續成長，且具雙位數成長空間，各家紛紛加碼旅遊回饋、擴大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。