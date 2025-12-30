富邦投信以行動做公益 化身耶誕志工陪伴長者與孩子迎接溫暖冬季

富邦投信2025年在專業表現創佳績，截至9月底已囊括多項國內外重量級基金獎項，包括二座傑出基金金鑽獎、二座LSEG理柏基金獎、四座商周SMART智富基金獎、八座《指標》年度基金獎，以及臺灣期貨交易所第11屆「期貨鑽石獎」。累計歷年獲獎數已近200座，涵蓋台股、大中華、亞洲、美股、REITs、債券等多元資產，充分展現富邦投信在各市場與資產類別的專業實力。

除了在投資領域屢獲肯定，富邦投信也在公益路上持續投入，以實際行動回饋社會。在這溫馨節慶之際，富邦投信董事長黃昭棠率領同仁響應台北金融研究發展基金會「基金志工日」號召，走入羅東聖母醫院，化身耶誕老公公與愛心志工，陪伴長者、復健病友與早療孩子，為寒冬注入滿滿幸福感。

活動當日，富邦投信志工分別前往醫院多處單位服務。在復健部門，志工們化身耶誕老公公與天使，為復健病友及早療兒童報佳音、送上耶誕禮物，鼓勵孩子們勇敢復健，也讓家屬彷彿提前收到一份溫暖的新年祝福。

在樂智團屋，志工們陪同長輩搓湯圓、準備午餐，並於餐桌旁耐心陪伴，分享生活點滴；每一顆湯圓都是滿滿心意，讓長輩們在節慶裡感受到家的溫度。而在住宿型長照機構，志工們協助環境布置迎接2026年，並為長者進行足部護理，以細心的照護傳遞尊重與關懷。

富邦投信表示，這不僅是一場企業志工服務，更是一場深刻的愛的學習。在與長輩互動的過程中，重新體會到家人陪伴的珍貴，也希望能把這份動人的暖意帶回家，與自己的家人共享。

羅東聖母醫院的祕克琳神父也親自參與，共同發送耶誕禮物給孩子們，讓醫院在冬日裡洋溢祝福與笑聲。

值得一提的是，本次「基金志工日」共有五家企業與五家醫院同步舉行志工活動，並透過視訊連線互動，象徵企業與醫療單位攜手合作、共同推動公益的力量。富邦投信相信，當企業願意投入社會、醫療單位持續守護生命，善的力量將會不斷擴散，為台灣帶來更多正向的力量。