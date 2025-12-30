軍演來了匯市不慌！早盤呈現緩升

解放軍東部戰區於12月29日宣布，在台灣周邊實施「正義使命-2025」軍事演習，引發市場對地緣政治風險的關注。受此消息影響再加美股收低，30日台股早盤一度下跌逾百點，不過匯市反應相對冷靜，新台幣匯價不貶反升，以31.44元開盤，小升1分，盤中最高一度觸及31.42元，升值3分，顯示資金並未出現明顯恐慌性撤離。

匯銀人士指出，回顧歷次中國對台軍演經驗，新台幣匯價多呈現「短線偏貶、但不易失控」的特性，波動多屬事件型衝擊，而非結構性走貶。亦即在消息剛出爐時，市場情緒可能短暫偏向保守，但隨著不確定性被消化，匯價通常能回歸基本面表現。

以2022年8月美國前眾議院議長裴洛西訪台後，中國展開大規模環台軍演為例，當時國際媒體高度關注地緣政治風險升溫，新台幣匯價確實承壓走貶。當年7月新台幣月均價為29.866元，8月貶至30.089元，9月進一步走弱至31.242元，10月再貶至31.969元，但11月月均價隨即回升至31.462元，顯示非經濟因素對匯價影響多為短期。

隨著31日新台幣將迎來年底封關，市場普遍預期，在央行調節與資金流動相對平穩下，新台幣匯價可望在31.5元附近，平穩為今年畫下句點。