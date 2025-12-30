快訊

今年已3.5萬起地震！嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

軍演來了匯市不慌！早盤呈現緩升

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

解放軍東部戰區於12月29日宣布，在台灣周邊實施「正義使命-2025」軍事演習，引發市場對地緣政治風險的關注。受此消息影響再加美股收低，30日台股早盤一度下跌逾百點，不過匯市反應相對冷靜，新台幣匯價不貶反升，以31.44元開盤，小升1分，盤中最高一度觸及31.42元，升值3分，顯示資金並未出現明顯恐慌性撤離。

⭐2025總回顧

匯銀人士指出，回顧歷次中國對台軍演經驗，新台幣匯價多呈現「短線偏貶、但不易失控」的特性，波動多屬事件型衝擊，而非結構性走貶。亦即在消息剛出爐時，市場情緒可能短暫偏向保守，但隨著不確定性被消化，匯價通常能回歸基本面表現。

以2022年8月美國前眾議院議長裴洛西訪台後，中國展開大規模環台軍演為例，當時國際媒體高度關注地緣政治風險升溫，新台幣匯價確實承壓走貶。當年7月新台幣月均價為29.866元，8月貶至30.089元，9月進一步走弱至31.242元，10月再貶至31.969元，但11月月均價隨即回升至31.462元，顯示非經濟因素對匯價影響多為短期。

隨著31日新台幣將迎來年底封關，市場普遍預期，在央行調節與資金流動相對平穩下，新台幣匯價可望在31.5元附近，平穩為今年畫下句點。

新台幣 匯價 地緣政治風險

延伸閱讀

中共軍演封鎖台海周邊 金門漁會發公告籲勿越界、漁民照常出海

中共環台軍演 盧秀燕：強烈反對、嚴厲譴責

中共軍演前一日 130架次共機擾台 90架次越海峽中線

中共圍台軍演 盧秀燕嚴厲譴責…喊話賴總統「人民為本」

相關新聞

軍演來了匯市不慌！早盤呈現緩升

解放軍東部戰區於12月29日宣布，在台灣周邊實施「正義使命-2025」軍事演習，引發市場對地緣政治風險的關注。受此消息影...

金髮女郎經濟 VS. 美國期中選舉 台新投信：新護國群山迎多頭

台新投信投資長趙志中表示，2026全球經濟維持穩定，經濟成長逐漸追上通脹，營造最有利風險性資產的金髮女郎環境，唯美國期中...

打詐效應 開數位帳戶降溫 銀行圈：審核趨嚴、市場飽和是主因

打詐升溫，數位帳戶不再「想開就開」。金管會統計，截至今年9月底，國人數位存款帳戶2,739萬戶，季增3.4%、年增16....

六大發卡行調查 青壯年「海外消費」催動刷卡

今年以來國內信用卡簽帳金額持續攀升，根據金管會統計，今年前十月累計信用卡簽帳金額為4兆1,360億元，年成長6.65％，...

新台幣連五升 交易清淡

受到美元指數一度失守98關卡，加上台股昨（29）日再創新高，新台幣兌美元昨日盤中一度小幅走升至31.415元，但隨後追價...

信用卡簽帳金額 預期2026年雙位數成長

繼今年信用卡簽帳金額屢創新高，六大發卡銀行仍多數預期2026年會持續成長，且具雙位數成長空間，各家紛紛加碼旅遊回饋、擴大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。