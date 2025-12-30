信用卡大戰開打 國銀預期2026年簽帳金額有望雙位數成長

繼今年信用卡簽帳金額屢創新高，六大發卡銀行仍多數預期2026年會持續成長，且具雙位數成長空間，各家紛紛加碼旅遊回饋、擴大數位通路合作，其中國泰CUBE卡聚焦四大場景模組、台新Richart卡主打3.8%高回饋、北富銀鎖定好市多與momo雙通路深耕，新一輪信用卡市場大戰將開打。

國銀預期2026年刷卡簽帳金額仍會再創雙位數成長，星展銀行觀察國人對海外旅遊與體驗行銷費的高度需求，相關消費仍有望成為推升簽帳金額成長的主要動能，具雙位數成長空間；台新銀預估透過權益回饋、行動支付涵蓋更完整的消費場景，2026年台新可達雙位數成長。

玉山銀行從總經觀點分析指出，雖受到2025年高基期影響，使得個研究單位預測2026年台灣經濟成長率回歸2.5～3.4％常態區間，但因民間消費動能預期將持續溫和成長。

海外旅遊是各家銀行主力刷卡消費成長引擎，便成為業者深化場景布局的重點之一。國泰世華銀行觀察到，機票、訂房、交通與海外消費持續成長，主打CUBE信用卡透過切換權益獲得點數回饋，預期旅遊消費仍是明年簽帳成長的重要引擎。

北富銀以提供富邦J卡卡友於海外消費高回饋來衝刺旅遊消費簽帳金額，目標是海外簽帳達雙位數成長；星展銀則持續投入資源，深化旅遊相關合作和優惠，強化卡友於旅遊場景的用卡黏著度。

部分銀行採通路深耕和高回饋策略並進，台新銀行的台新Richart卡2026年上半年除維持七大通路及保費免切換的點數回饋率之外，並新增LINE Pay及60大通路；北富銀採取精準客群、深耕場景策略，看好電商業績持續成長，帶動電商簽帳金額成長動能。

不僅鎖定通路，還要做出差異化。玉山銀行明年將以客群經營為軸心擴散，大眾客群主力仍由玉山Unicard進行深耕，結合點數生態圈提供差異化服務，對高端客群則以升級頂級卡滿足該消費客群的旅遊與理財需求；中信銀則以布局關鍵場景、拓展多元產品和深化創新支付等三策略，將支付與生活緊密結合。