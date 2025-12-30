刷卡簽帳金額創高 青壯年、海外消費撐起成長動能

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

今年以來國內信用卡簽帳金額持續攀升，根據金管會統計，今年前10月累計信用卡簽帳金額為4兆1,360億元，年成長6.65％，而六大發卡銀行統計，截至11月仍較去年同期成長創高，銀行業者觀察，刷卡消費主力年齡層為30～50歲青壯年，海外旅遊、網購與數位支付為主要成長引擎。

國人刷卡金額持續創高，中信銀和國泰世華銀皆雙位數成長，進一步觀察六大發卡行統計前三大刷卡消費類別，保險、海外旅遊和網購穩居主要簽帳項目，而成長動能則主要集中於海外消費、網購和數位／行動支付。

刷卡消費成長第一大動能為海外消費，國泰世華銀的海外消費及OTA訂房平台成長皆超過雙位數；台新銀行的海外刷卡消費年增率達22%，訂房網年增率更達41%；北富銀分析，今年下半年刷卡簽帳動能主要仍來自海外消費，消費結構又以海外線上比重提高，顯示跨境消費與數位服務已成為日常消費的一部分；星展銀行也觀察到，海外旅遊相關交易年成長達雙位數，成主要成長動能。

除旅遊消費外，網購也是各銀行觀察到成長力道強勁的項目，國泰世華銀、玉山銀都有雙位數成長，北富銀則受惠於電商通路合作聯名卡發酵帶動，網購也是台新銀和星展銀的前三大消費成長類別。

第三，數位支付普及成為簽帳金額重要引擎，玉山銀行統計顯示，受惠於支付場景數位化，APP及小額支付通路年成長逾20%，表現最強勁；國泰世華銀觀察到，行動支付與線上平台消費成長力道強勁，且主要消費通路和支付型態有逐步數位化趨勢；星展銀則表示，卡友使用行動支付綁定信用卡消費普及，特別是餐飲類別表現最突出。

從年齡層分析，30至49歲的青壯年族群為消費主力。國泰世華銀行指出，30至49歲青壯年族群消費金額占總簽帳金額5成以上；北富銀的刷卡消費主力客群為40至49歲族群，該族群具備穩定收入基礎與較高的消費能力，同時在家庭支出及旅遊安排均維持活躍的刷卡行為。

台新銀行觀察到，35到55歲持卡人是消費主力，但25到35歲持卡人消費有逐漸增長趨勢；玉山銀行則指出，消費主力除數位原生族群外，高端財富管理與家庭客群在旅遊及海外消費的動能亦相當穩健；星展銀消費強勁的卡友則主要是高端客群。

