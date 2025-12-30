主動群益科技創新 ETF 上市 鎖定創新科技為投資主題

由群益投信發行的台股主動式ETF-主動群益科技創新ETF（00992A）在30日正式掛牌上市，目前市面上的主動式台股ETF中， 00992A是唯一一檔以創新科技為投資主題的主動式台股ETF。市場法人表示，台灣產業以科技王國著稱，投資台股一定不能少了科技創新類股，投資人可藉由科技型主動式台股ETF來增添投資組合效益。00992A選在今日上市，讓投資人趁年底進場可完整參與2026年投資契機。

ETF理財達人表示，台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待台股，現階段主動式台股ETF儼然成為主流投資趨勢，此外，2026年資產配置重點中台股創新科技更是不可或缺。

ETF理財達人指出，根據CMONEY統計資料顯示，2000年來歷年第1季台灣加權指數的勝率近8成，平均漲幅4.37%，細項來看，電子指數漲幅5.52%更勝大盤。台股是投資人最熟悉的市場，因此在投資組合上不可偏廢，台股擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，因此更要把科技類股納入投資標配。

市場法人強調，美銀美林經理人調查報告顯示，逾4成的基金經人將AI選為2026年最熱門題材，透露出即使AI題材近期面臨波動、長線看法仍然積極。AI供應鏈台廠扮演關鍵角色，涵蓋從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，包括：晶圓代工、晶片設計、先進封裝與載板、伺服器製造與組裝、伺服器零組件以及測試與系統整合等，還包括與AI基礎設施相關的電力、連接器等領域，可一次掌握完整趨勢。投資人可多留意相關投資契機。

00992A經理人陳朝政指出，台灣科技創新題材商機多元，更應該主動選股掌握先機。AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是2026年仍將持續發酵的重要推力。此外，每年歲末年初作帳行情與資金進場帶動台股偏多，加上近年科技主題年初常有題材發揮，於此時間點布局有望同步卡位資金行情與產業動能。統計台股歷史資料，股市在第1季上漲幅度領先其他季度，台股長線多頭的看法不變，操作上建議可逢低分批布局。