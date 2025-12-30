快訊

曾放話「曹家人別想碰他的錢」 曹西平立遺囑把遺產都留給他

台中新光三越氣爆5死！總店副理、台中店長等13人涉過失致死遭起訴

做好防寒準備！兩波強冷空氣將襲台…仍不排除「寒流」 最冷時間點曝

主動群益科技創新 ETF 上市 鎖定創新科技為投資主題

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
歷年第一季台股漲相佳。（資料來源:CMONEY、2025/12/29）
歷年第一季台股漲相佳。（資料來源:CMONEY、2025/12/29）

由群益投信發行的台股主動式ETF-主動群益科技創新ETF（00992A）在30日正式掛牌上市，目前市面上的主動式台股ETF中， 00992A是唯一一檔以創新科技為投資主題的主動式台股ETF。市場法人表示，台灣產業以科技王國著稱，投資台股一定不能少了科技創新類股，投資人可藉由科技型主動式台股ETF來增添投資組合效益。00992A選在今日上市，讓投資人趁年底進場可完整參與2026年投資契機。

⭐2025總回顧

ETF理財達人表示，台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待台股，現階段主動式台股ETF儼然成為主流投資趨勢，此外，2026年資產配置重點中台股創新科技更是不可或缺。

ETF理財達人指出，根據CMONEY統計資料顯示，2000年來歷年第1季台灣加權指數的勝率近8成，平均漲幅4.37%，細項來看，電子指數漲幅5.52%更勝大盤。台股是投資人最熟悉的市場，因此在投資組合上不可偏廢，台股擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，因此更要把科技類股納入投資標配。

市場法人強調，美銀美林經理人調查報告顯示，逾4成的基金經人將AI選為2026年最熱門題材，透露出即使AI題材近期面臨波動、長線看法仍然積極。AI供應鏈台廠扮演關鍵角色，涵蓋從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，包括：晶圓代工、晶片設計、先進封裝與載板、伺服器製造與組裝、伺服器零組件以及測試與系統整合等，還包括與AI基礎設施相關的電力、連接器等領域，可一次掌握完整趨勢。投資人可多留意相關投資契機。

00992A經理人陳朝政指出，台灣科技創新題材商機多元，更應該主動選股掌握先機。AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是2026年仍將持續發酵的重要推力。此外，每年歲末年初作帳行情與資金進場帶動台股偏多，加上近年科技主題年初常有題材發揮，於此時間點布局有望同步卡位資金行情與產業動能。統計台股歷史資料，股市在第1季上漲幅度領先其他季度，台股長線多頭的看法不變，操作上建議可逢低分批布局。

台股 科技

延伸閱讀

遇中共軍演 台股早盤一度下跌超過二百點

首檔主題式主動ETF00992A今上市！法人看好：2026年多頭續發力、逢低卡位

台股早盤下跌逾190點 台積電開低15元

台股創新高 寫五大驚奇…多頭有望延續至元月上旬

相關新聞

金髮女郎經濟 VS. 美國期中選舉 台新投信：新護國群山迎多頭

台新投信投資長趙志中表示，2026全球經濟維持穩定，經濟成長逐漸追上通脹，營造最有利風險性資產的金髮女郎環境，唯美國期中...

打詐效應 開數位帳戶降溫 銀行圈：審核趨嚴、市場飽和是主因

打詐升溫，數位帳戶不再「想開就開」。金管會統計，截至今年9月底，國人數位存款帳戶2,739萬戶，季增3.4%、年增16....

六大發卡行調查 青壯年「海外消費」催動刷卡

今年以來國內信用卡簽帳金額持續攀升，根據金管會統計，今年前十月累計信用卡簽帳金額為4兆1,360億元，年成長6.65％，...

新台幣連五升 交易清淡

受到美元指數一度失守98關卡，加上台股昨（29）日再創新高，新台幣兌美元昨日盤中一度小幅走升至31.415元，但隨後追價...

信用卡簽帳金額 預期2026年雙位數成長

繼今年信用卡簽帳金額屢創新高，六大發卡銀行仍多數預期2026年會持續成長，且具雙位數成長空間，各家紛紛加碼旅遊回饋、擴大...

玉山銀端出多元保險方案

為協助顧客完善資產配置與家庭保障規劃，玉山銀行提供各族群多元保險方案，透過深化顧問式保險服務，有效運用風險轉移機制，保障...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。