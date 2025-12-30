金髮女郎經濟 VS. 美國期中選舉 台新投信：新護國群山迎多頭

台新投信投資長趙志中表示，2026全球經濟維持穩定，經濟成長逐漸追上通脹，營造最有利風險性資產的金髮女郎環境，唯美國期中選舉年股市波動，主動ETF更能趨吉避凶。在產業發展趨勢上，AI算力持續供不應求，具供應鏈優勢的台灣成長股將成領頭羊，據統計，近15年台灣成長股12月至隔年上半年月月正報酬，台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）預計12月30日掛牌上市，迎長多行情。

趙志中指出，美國經濟在川普「大而美法案」財政激勵、美國臨準會（Fed）降息及AI資本支出的支撐下，可望避免經濟衰退的風險。算力供不應求將延續至2026年，雲端服務供應商（CSP）不僅購買GPU，也積極自研晶片，2025年美系五大CSP資本支出預期上修至年增67%，高於2024年的55%，2026年合計資本支出將突破5,000億水準。在AI需求帶動下，2026年台灣成長股以及國際股市獲利成長可望逐季走升，展現強勁多頭氣勢。

00987A經理人魏永祥表示，投資人想要抓住成長股的α（超額報酬），主動汰弱留強，擁有較低的費率，主動式ETF是良好的投資選擇，也帶動近幾年資金湧入主動式ETF。據統計，全球主動式ETF2018至2024年規模成長超過十倍，打敗大盤成為市場顯學；在台灣方面，2025年主動式ETF正式開放，規模亦呈現跳躍式增長，未來可望成為投資市場新主流。