快訊

曾放話「曹家人別想碰他的錢」 曹西平立遺囑把遺產都留給他

台中新光三越氣爆5死！總店副理、台中店長等13人涉過失致死遭起訴

做好防寒準備！兩波強冷空氣將襲台…仍不排除「寒流」 最冷時間點曝

金髮女郎經濟 VS. 美國期中選舉 台新投信：新護國群山迎多頭

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台新投信12月29日舉行投資展望說明會，分析2026市場最新展望。(左至右)台新投信台股研究團隊主管沈建宏、台新投信行銷處處長陳文雄、台新投信總經理葉柱均、台新投信投資長趙志中、台新臺灣優勢成長主動式ETF基金(00987A)經理人魏永祥。（台新投信/提供）
台新投信12月29日舉行投資展望說明會，分析2026市場最新展望。(左至右)台新投信台股研究團隊主管沈建宏、台新投信行銷處處長陳文雄、台新投信總經理葉柱均、台新投信投資長趙志中、台新臺灣優勢成長主動式ETF基金(00987A)經理人魏永祥。（台新投信/提供）

台新投信投資長趙志中表示，2026全球經濟維持穩定，經濟成長逐漸追上通脹，營造最有利風險性資產的金髮女郎環境，唯美國期中選舉年股市波動，主動ETF更能趨吉避凶。在產業發展趨勢上，AI算力持續供不應求，具供應鏈優勢的台灣成長股將成領頭羊，據統計，近15年台灣成長股12月至隔年上半年月月正報酬，台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）預計12月30日掛牌上市，迎長多行情。

⭐2025總回顧

趙志中指出，美國經濟在川普「大而美法案」財政激勵、美國臨準會（Fed）降息及AI資本支出的支撐下，可望避免經濟衰退的風險。算力供不應求將延續至2026年，雲端服務供應商（CSP）不僅購買GPU，也積極自研晶片，2025年美系五大CSP資本支出預期上修至年增67%，高於2024年的55%，2026年合計資本支出將突破5,000億水準。在AI需求帶動下，2026年台灣成長股以及國際股市獲利成長可望逐季走升，展現強勁多頭氣勢。

00987A經理人魏永祥表示，投資人想要抓住成長股的α（超額報酬），主動汰弱留強，擁有較低的費率，主動式ETF是良好的投資選擇，也帶動近幾年資金湧入主動式ETF。據統計，全球主動式ETF2018至2024年規模成長超過十倍，打敗大盤成為市場顯學；在台灣方面，2025年主動式ETF正式開放，規模亦呈現跳躍式增長，未來可望成為投資市場新主流。

魏永祥指出，台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，未來不僅在AI半導體具領導地位，在AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星亦皆可望成為新護國群山，也帶動具供應鏈優勢的台灣成長股獲利看俏。而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，推升上漲動能。00987A囊括一籃子績優成長股，且透過經理人主動操作靈活，更能因時調整，獲取超越大盤報酬的機會

2025四大CSP2026年預期年增35%（資料來源：Bloomberg、台新投信整理）
2025四大CSP2026年預期年增35%（資料來源：Bloomberg、台新投信整理）

ETF AI

延伸閱讀

影／川普認了！美國打擊委內瑞拉碼頭釀「大爆炸」疑現場畫面曝光

00992A、00987A 今掛牌 近百億資金聚光台積電、奇鋐等

台積當心 傳SK海力士擬在美設先進封裝廠

共軍對台軍演劍指軍售？ 中駐美大使館：嚴重破壞台海和平

相關新聞

金髮女郎經濟 VS. 美國期中選舉 台新投信：新護國群山迎多頭

台新投信投資長趙志中表示，2026全球經濟維持穩定，經濟成長逐漸追上通脹，營造最有利風險性資產的金髮女郎環境，唯美國期中...

打詐效應 開數位帳戶降溫 銀行圈：審核趨嚴、市場飽和是主因

打詐升溫，數位帳戶不再「想開就開」。金管會統計，截至今年9月底，國人數位存款帳戶2,739萬戶，季增3.4%、年增16....

六大發卡行調查 青壯年「海外消費」催動刷卡

今年以來國內信用卡簽帳金額持續攀升，根據金管會統計，今年前十月累計信用卡簽帳金額為4兆1,360億元，年成長6.65％，...

新台幣連五升 交易清淡

受到美元指數一度失守98關卡，加上台股昨（29）日再創新高，新台幣兌美元昨日盤中一度小幅走升至31.415元，但隨後追價...

信用卡簽帳金額 預期2026年雙位數成長

繼今年信用卡簽帳金額屢創新高，六大發卡銀行仍多數預期2026年會持續成長，且具雙位數成長空間，各家紛紛加碼旅遊回饋、擴大...

玉山銀端出多元保險方案

為協助顧客完善資產配置與家庭保障規劃，玉山銀行提供各族群多元保險方案，透過深化顧問式保險服務，有效運用風險轉移機制，保障...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。