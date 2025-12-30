北富銀總座：AI支撐三年榮景

台股2025年封關前創高，台北富邦銀行總經理郭倍廷昨（29）日指出，加權指數今年表現強勁，主要受惠AI相關供應鏈蓬勃發展，看好AI應用熱潮將支撐台股未來兩、三年的榮景；至於2026年最大變數仍在於美元進入降息循環，以及國際貿易談判所帶來的衝擊。

郭倍廷昨日出席台北富邦銀行與臺灣高等檢察署舉辦「可疑交易分析機制」合作簽約儀式，會後受訪時表示，台灣今年出口成績亮眼，股市亦表現強勁，主因AI相關供應鏈蓬勃，漲跌大多聚焦在相關類股。

展望明年，他認為，AI仍有不少應用面尚待開發，相關供應鏈熱度「起碼還有兩、三年的光景」，因此明年股市應該不會抱持太悲觀想法，仍可望維持一段榮景。

房市方面，郭倍廷指出，今年受到央行集中度控管影響，明年轉為銀行自我控管後，至少承作會比較沒有每季數字的壓力，隨著銀行端DBU放款總量的擴張（分母擴大），明年房貸集中度的空間會隨之成長。

他說，今年房市交易量與價格都有一定程度下滑，民眾多持觀望態度，若明年股市持續走強，民眾財富累積到一定程度後，市場對房市「往上走」的預期心理依然存在。

展望2026年銀行業務發展，郭倍廷指出，最大變數還是來自於美元進入降息循環，以及各國的貿易談判持續進行等大環境的影響。降息對存款利差不利，因此北富銀策略上將採取擴大活存比，並提高活存中證券戶、薪轉戶等客群比重。