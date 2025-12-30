快訊

臺銀看金價 正向樂觀

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
今年金價表現亮眼，全年漲幅逾七成，並迭創新高，展望2026年，臺銀預期黃金要出現2025年歷史紀錄級漲勢的機會相對較小。黃金示意圖。 （路透）
今年金價表現亮眼，全年漲幅逾七成，並迭創新高，展望2026年，臺銀預期黃金要出現2025年歷史紀錄級漲勢的機會相對較小，但其資產配置多元化及價值穩定的核心功能，仍將受到全球市場及投資人高度重視，基本面依舊相當穩固，展望正向樂觀。

短線上，臺銀報告指出，中期趨勢偏多，金價仍處於多頭攻擊型態，本周仍有機會再創新高；然而近期強勁漲勢主要來自地緣政治避險買盤，如局勢出現緩和，避險資金撤出，金價可能出現回調，若跌破4,500美元，可能持續向下測試4,400至4,450美元間支撐。

紐約黃金現貨29日盤中大跌3.6%至每英兩4,370.64美元。

展望2026年金市，臺銀分析，全球政經多重不確定性將持續影響黃金市場前景，若經濟成長放緩且美聯準會持續下調利率，金價有機會出現溫和上漲。

金價 臺銀

