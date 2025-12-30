玉山銀端出多元保險方案

為協助顧客完善資產配置與家庭保障規劃，玉山銀行提供各族群多元保險方案，透過深化顧問式保險服務，有效運用風險轉移機制，保障顧客在人生不同階段面臨的各項風險，成為家庭堅固的經濟後盾。

針對兼顧雙代照護的「三明治族」，玉山銀行推出長年期分期繳費的保險規劃，降低保費負擔，同時滿足照顧長輩與子女的保障需求。

另提供平準型終身壽險，助客戶在有限預算內建立完善壽險保障，讓每分投入都化為對家庭的長遠守護。

對於追求安居夢想的「房貸族」，玉山銀行積極提供推廣房貸壽險規劃，透過成本相對實惠的定期保險，為貸款期間打造經濟風險防護網。

貸款人若遭遇不幸身故或完全失能，保險理賠可幫助償還剩餘房貸，避免家人因失去經濟支柱而承受額外負擔還要面對還款壓力。此項保險規格彈性多元，客戶可依自身需求和財務狀況靈活選擇。

針對人生進入資產累積與傳承階段的「高淨值族群」，玉山銀行提供高保障倍數的終身壽險及指定受益人機制，協助客戶妥善規劃財富傳承，不僅有效預留稅務空間，更將傳承化為對家人的祝福照顧與承諾。此外，落實普惠金融精神，針對「經濟弱勢及特定族群」推廣微型保險產品，以低保費、簡單明瞭的保障內容，提供安心獲得基本意外與醫療保障，彰顯金融平權與社會責任。

玉山銀行將持續以專業保險服務與溫暖關懷，結合專業顧問團隊與數位科技力量，陪伴顧客安心築起安全防護網，將每份保障轉化為守護家庭的愛與責任，實現金融業的社會責任與永續承諾。