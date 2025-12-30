快訊

曹西平性格直率！與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

「500年檜木被鋸斷 樹脂滲出像流血」 搶救神木！策反山老鼠

中俄軍演劍指美日 華爾街日報：台海若衝突…台美日命運交織

信用卡簽帳金額 預期2026年雙位數成長

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

繼今年信用卡簽帳金額屢創新高，六大發卡銀行仍多數預期2026年會持續成長，且具雙位數成長空間，各家紛紛加碼旅遊回饋、擴大數位通路合作，其中國泰CUBE卡聚焦四大場景模組、台新Richart卡主打3.8%高回饋、北富銀鎖定好市多與momo雙通路深耕，新一輪信用卡市場大戰將開打。

⭐2025總回顧

國銀預期2026年刷卡簽帳金額仍會再創雙位數成長，星展銀行觀察國人對海外旅遊與體驗行銷費的高度需求，相關消費仍有望成為推升簽帳金額成長的主要動能，具雙位數成長空間；台新銀預估透過權益回饋、行動支付涵蓋更完整的消費場景，2026年台新可達雙位數成長。

玉山銀行從總經觀點分析指出，雖受到2025年高基期影響，使得市場預測2026年台灣經濟成長率回歸2.5%至3.4％常態區間，但因民間消費動能預期將持續溫和成長。

海外旅遊是刷卡消費成長引擎，便成為各銀行深化布局的重點之一。國泰世華銀行觀察到，機票、訂房、交通與海外消費持續成長，主打CUBE信用卡透過切換權益獲得點數回饋，預期旅遊消費仍是明年簽帳成長的重要引擎。

北富銀以提供富邦J卡卡友於海外消費高回饋來衝刺旅遊消費簽帳金額，目標是海外簽帳達雙位數成長；星展銀則持續投入資源，深化旅遊相關合作和優惠，強化卡友於旅遊場景的用卡黏著度。

中信銀與知名餐飲集團合作，指定App支付綁定中信卡消費享高回饋，並針對旅遊和電商等消費推出活動優惠吸引卡友消費。

信用 中信 電商

延伸閱讀

聯卡中心強化支付基礎建設 聚焦數據、安全、效率三大主軸

北富銀郭倍廷：AI起碼還有2至3年光景 明年台股不悲觀

因應中共軍演實戰訓練 陸軍CM11戰車途中引擎故障冒白煙

硬派車迷居家必備擺設 不會咆哮的V10引擎可以變身咖啡桌

相關新聞

打詐效應 開數位帳戶降溫 銀行圈：審核趨嚴、市場飽和是主因

打詐升溫，數位帳戶不再「想開就開」。金管會統計，截至今年9月底，國人數位存款帳戶2,739萬戶，季增3.4%、年增16....

六大發卡行調查 青壯年「海外消費」催動刷卡

今年以來國內信用卡簽帳金額持續攀升，根據金管會統計，今年前十月累計信用卡簽帳金額為4兆1,360億元，年成長6.65％，...

新台幣連五升 交易清淡

受到美元指數一度失守98關卡，加上台股昨（29）日再創新高，新台幣兌美元昨日盤中一度小幅走升至31.415元，但隨後追價...

信用卡簽帳金額 預期2026年雙位數成長

繼今年信用卡簽帳金額屢創新高，六大發卡銀行仍多數預期2026年會持續成長，且具雙位數成長空間，各家紛紛加碼旅遊回饋、擴大...

玉山銀端出多元保險方案

為協助顧客完善資產配置與家庭保障規劃，玉山銀行提供各族群多元保險方案，透過深化顧問式保險服務，有效運用風險轉移機制，保障...

元大人壽保障弱勢獲肯定

元大人壽秉持保障助人的理念，積極響應主管機關普惠金融政策，持續推動微型保險捐贈，協助弱勢民眾獲得基本保險保障。2025年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。