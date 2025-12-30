信用卡簽帳金額 預期2026年雙位數成長

繼今年信用卡簽帳金額屢創新高，六大發卡銀行仍多數預期2026年會持續成長，且具雙位數成長空間，各家紛紛加碼旅遊回饋、擴大數位通路合作，其中國泰CUBE卡聚焦四大場景模組、台新Richart卡主打3.8%高回饋、北富銀鎖定好市多與momo雙通路深耕，新一輪信用卡市場大戰將開打。

國銀預期2026年刷卡簽帳金額仍會再創雙位數成長，星展銀行觀察國人對海外旅遊與體驗行銷費的高度需求，相關消費仍有望成為推升簽帳金額成長的主要動能，具雙位數成長空間；台新銀預估透過權益回饋、行動支付涵蓋更完整的消費場景，2026年台新可達雙位數成長。

玉山銀行從總經觀點分析指出，雖受到2025年高基期影響，使得市場預測2026年台灣經濟成長率回歸2.5%至3.4％常態區間，但因民間消費動能預期將持續溫和成長。

海外旅遊是刷卡消費成長引擎，便成為各銀行深化布局的重點之一。國泰世華銀行觀察到，機票、訂房、交通與海外消費持續成長，主打CUBE信用卡透過切換權益獲得點數回饋，預期旅遊消費仍是明年簽帳成長的重要引擎。

北富銀以提供富邦J卡卡友於海外消費高回饋來衝刺旅遊消費簽帳金額，目標是海外簽帳達雙位數成長；星展銀則持續投入資源，深化旅遊相關合作和優惠，強化卡友於旅遊場景的用卡黏著度。

中信銀與知名餐飲集團合作，指定App支付綁定中信卡消費享高回饋，並針對旅遊和電商等消費推出活動優惠吸引卡友消費。