快訊

曹西平性格直率！與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

「500年檜木被鋸斷 樹脂滲出像流血」 搶救神木！策反山老鼠

中俄軍演劍指美日 華爾街日報：台海若衝突…台美日命運交織

新台幣連五升 交易清淡

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

受到美元指數一度失守98關卡，加上台股昨（29）日再創新高，新台幣兌美元昨日盤中一度小幅走升至31.415元，但隨後追價力道薄弱，終場收在31.45元、微升0.5分，匯價連五紅，由於交易相對清淡，總成交值也縮至10.15億美元。

⭐2025總回顧

匯銀表示，儘管台股昨日創新高，但外資已開始放假休市，使得外匯市場交易相對清淡，新台幣匯價全日交易區間落在31.415元到31.45元，高低價差僅3.5分，屬於實質拋補，且一開始匯價偏走升主要是反映台股走強且創新高，但隨後追價力道薄弱，實質上買賣並沒有太大的區間波動。

距離2025年封關僅剩兩個交易日，匯銀表示，由於12月新台幣匯價大致落在31.4至31.5元之間，預估年底前大致都會維持這個價位。

展望2026年，匯銀人士也指出，由於美國總統川普計劃在明年年初公布新任聯準會主席人選，屆時市場依據新主席究竟是偏鴿或偏鷹作風，進一步推敲未來聯準會利率走向，成為市場最關注的焦點。

台股 台幣 聯準會

延伸閱讀

台指期夜盤多頭無力 法人看台股年底震盪偏多格局

台股封關前創高！北富銀總座郭倍廷：台股榮景起碼再走2、3年

安聯投信：台股明年整體企業獲利估成長21% 動能預期超越今年

北富銀郭倍廷：AI起碼還有2至3年光景 明年台股不悲觀

相關新聞

打詐效應 開數位帳戶降溫 銀行圈：審核趨嚴、市場飽和是主因

打詐升溫，數位帳戶不再「想開就開」。金管會統計，截至今年9月底，國人數位存款帳戶2,739萬戶，季增3.4%、年增16....

六大發卡行調查 青壯年「海外消費」催動刷卡

今年以來國內信用卡簽帳金額持續攀升，根據金管會統計，今年前十月累計信用卡簽帳金額為4兆1,360億元，年成長6.65％，...

新台幣連五升 交易清淡

受到美元指數一度失守98關卡，加上台股昨（29）日再創新高，新台幣兌美元昨日盤中一度小幅走升至31.415元，但隨後追價...

信用卡簽帳金額 預期2026年雙位數成長

繼今年信用卡簽帳金額屢創新高，六大發卡銀行仍多數預期2026年會持續成長，且具雙位數成長空間，各家紛紛加碼旅遊回饋、擴大...

玉山銀端出多元保險方案

為協助顧客完善資產配置與家庭保障規劃，玉山銀行提供各族群多元保險方案，透過深化顧問式保險服務，有效運用風險轉移機制，保障...

元大人壽保障弱勢獲肯定

元大人壽秉持保障助人的理念，積極響應主管機關普惠金融政策，持續推動微型保險捐贈，協助弱勢民眾獲得基本保險保障。2025年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。