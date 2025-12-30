新台幣連五升 交易清淡

受到美元指數一度失守98關卡，加上台股昨（29）日再創新高，新台幣兌美元昨日盤中一度小幅走升至31.415元，但隨後追價力道薄弱，終場收在31.45元、微升0.5分，匯價連五紅，由於交易相對清淡，總成交值也縮至10.15億美元。

匯銀表示，儘管台股昨日創新高，但外資已開始放假休市，使得外匯市場交易相對清淡，新台幣匯價全日交易區間落在31.415元到31.45元，高低價差僅3.5分，屬於實質拋補，且一開始匯價偏走升主要是反映台股走強且創新高，但隨後追價力道薄弱，實質上買賣並沒有太大的區間波動。

距離2025年封關僅剩兩個交易日，匯銀表示，由於12月新台幣匯價大致落在31.4至31.5元之間，預估年底前大致都會維持這個價位。

展望2026年，匯銀人士也指出，由於美國總統川普計劃在明年年初公布新任聯準會主席人選，屆時市場依據新主席究竟是偏鴿或偏鷹作風，進一步推敲未來聯準會利率走向，成為市場最關注的焦點。