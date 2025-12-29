數位帳戶不再想開就開？國銀審核趨嚴 增速探底

打詐升溫，數位帳戶不再「想開就開」。金管會統計，截至今年9月底，國人數位存款帳戶2,739萬戶，季增3.4%、年增16.8%同步探史上新低。銀行圈坦言，防詐升級、審核趨嚴、市場飽和，數存市場已進入降溫期。

銀行局副局長王允中指出，成長趨緩主因有二，一是部分銀行減少行銷推廣，二是開戶基期已高。據銀行圈以人口推算，平均每名成年人已擁有近1.4個數位帳戶，市場接近飽和。

銀行圈點出更關鍵因素是「打詐」。今年初有銀行發現，詐團冒用民眾憑證資料，透過自然人憑證驗證申辦數存戶，導致相關警示戶比率快速攀升，多家銀行一度暫停該開戶管道，使新增開戶動能明顯降溫。

隨後金管會要求銀行搭配他行帳戶驗證、調整交易限額等強化措施，才陸續恢復自然人憑證開戶。

但銀行主管坦言，警示戶風險仍在，金管會持續緊盯，各銀行無不繃緊神經，從身分驗證、交易行為到額度控管全面升級，審核趨嚴自然壓抑開戶速度。

也有部份銀行認為，強化控管後已有成效。金管會統計，截至9月底，數存戶警示戶比率為0.061%，與一般帳戶的0.062%相當，顯示風險已逐步收斂。

金管會公布國銀承作數存戶狀況。累計前三季數存戶新增僅293萬戶，一般第四季多是開戶淡季，市場估全年新增戶數恐難突破400萬戶寫近五年新低。2021至2024年，每年新增數存戶皆超過400萬戶，今年動能明顯降溫。

各銀行排名方面，前四大數存行依序為台新銀455萬戶、國泰世華銀316萬戶、LINE Bank 222萬戶及第一銀212.5萬戶；其中，一銀以近11萬戶之差超車永豐銀，躋身老四。

值得注意的是，前四大銀行季增幅多低於同業平均，台新銀僅1.5%，顯示規模擴大後，銀行策略已從「拚開戶」轉向「拚變現」。

金融圈指出，前五大銀行數存戶市占率已降至52%，較五年前下滑13個百分點，顯示後進銀行與純網銀持續瓜分市場。

在打詐成為長期監理主軸下，數位帳戶競爭關鍵，已不再是誰開得快，而是誰能在風控與獲利之間找到新的平衡點。