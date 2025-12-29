聯卡中心強化支付基礎建設 聚焦數據、安全、效率三大主軸

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
財團法人聯合信用卡處理中心董事長桂先農。圖／聯合報系資料照片

財團法人聯合信用卡處理中心（聯卡中心）日前召開「2025年度研究發展委員會大會」，邀集國內26家會員機構信用卡業務主管進行交流與討論，本次會議特別著重於「共通性作業平台服務」與「詐欺防制作業」兩項關鍵業務，並聚焦於「數據、安全、效率」三大主軸進行探討，持續強化信用卡支付體系的穩定與創新。

聯卡中心目前五大核心業務，涵蓋信用卡授權轉接、清算處理作業、收單作業、共通性作業平台服務、詐欺防制作業。本次會議特別著重於「共通性作業平台服務」與「詐欺防制作業」兩項關鍵業務。

其中，「共通性作業平台」涵蓋公務機關暨醫療院所信用卡繳費平台、小額支付平台、學費通繳費平台等多達20項平台，可供會員機構視業務需求參加。同時，透過本次會議之召開，聯卡中心與各會員機構將聚焦於「數據、安全、效率」三大主軸進行探討。

聯卡中心董事長桂先農指出，在「數據」方面，聯卡中心掌握信用卡大數據，已建置信用卡大數據平台，透過分析與視覺化動態儀表板，從發卡、收單等不同面向提供多維度洞察，協助會員機構掌握支付趨勢，例如：動態儀表板可協助訂閱者分析自己的市場定位與市占率，以及持卡人消費分佈樣態。

在「安全」方面，聯卡中心建置「交易風險警示及控管系統（Transaction Risk Alert and Control Enforcement system , TRACE System）」，已導入AI機器學習與風險評分機制，協助建立大數據詐欺偵測模型，進行即時交易風險監控，可供發卡機構作為判斷此筆交易是否為詐欺交易的參考，進而達到識詐、阻詐效果。

在「效率」方面，聯卡中心將持續推動各式共通性作業平台，提升信用卡支付效率與使用便利性，強化民眾對信用卡支付的黏著度，舉例來說，聯卡中心的小額支付平台，針對單價低、交易量大的小額特約商店，如：速食店、停車場、手搖杯，民眾也能享有信用卡服務。同時，回應企業端支付需求，聯卡中心現正規劃以企業虛擬卡支援繳稅業務，期盼會員機構共同支持，拓展信用卡支付應用場景。

桂先農強調，未來聯卡中心將持續精進各項業務的服務，與會員機構們攜手打造更安全、更有效率且具前瞻性的信用卡支付環境。

信用卡 聯卡中心 詐欺

