華南永昌投信人事、減增資基準日出爐

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

華南金（2880）29日公告華南永昌投信董事會多項決議，其中，代理董事長一職由華南金控董事兼總經理李耀卿接任，此外，也將增資以強化資本、財務結構及充實營運資金。

華南永昌投信今日舉行第11屆第12次臨時董事會，在人事案部分，會議中選任李耀卿接任代理董事長一職，原為葉兆枝。

另一方面，減資基準日訂於30日。至於現金增資基準日訂為12月31日，本次增資資金用途在於強化資本、財務結構及充實營運資金，根據公告，發行股數達到50,000,000股、每股面額為10元新台幣、發行總金額達500,000,000元新台幣、每股發行價格為10元新台幣、原股東認購比率達100%。

華南金控 增資 認購

