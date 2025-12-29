國際金價走勢 台銀：近期內有機會來到4650美元

對於最新金價走勢，台銀最新出爐的報告指出，近期金價強勁漲勢主要來自於地緣政治避險買盤，金價有機會來到每盎司4600美元(約新台幣14.4萬元)，甚至4650美元(約新台幣14.56萬元)價位；但如地緣政治局勢出現緩和，避險資金撤出金市，金價可能出現一定程度回調，若跌破4500美元(約新台幣14.1萬元)，可能持續向下測試4400至4450美元間支撐。

上週中東局勢緊張，市場擔憂以伊衝突再起，美國持續施壓委內瑞拉，俄烏和平協議仍充滿變數，全球地緣政治局勢有惡化趨勢，儘管美國第三季GDP與就業數據優於預期，一度壓抑金價，但由於避險資金持續流入金市，使金價在上週三度刷新歷史紀錄。

觀察技術線型及指標，台銀分析，金價上周周線收長紅K，季均線上揚，中期趨勢偏多，震盪區間高低點逐日上移，短中長期均線呈現多頭排列，顯示金價仍處於多頭攻擊型態，本週仍有機會再創新高刷新歷史紀錄。

對於金價的支撐，台銀兼從基本面與技術面分析指出，資金持續流入全球黃金ETF，和市場樂觀看待美聯儲降息前景，技術面上的中期指標MACD柱狀體持續於零軸上方擴散，均為重要支撐力道；不過也有利空因素的挑戰，其中，基本面以中國大陸金飾需求持續低迷影響最大，市場面則和美國第三季GDP表現優於預期，以及技術面的短期指標KD與RSI位於超買區，將會壓抑金價。

此外，摩根大通(JP Morgan)發布報告指出，金價將在2026年第四季達到5055美元，並認為推動力來自中國持續的官方與民間需求，以及全球央行長期的購 金趨勢，而投資人逐步將黃金視為對抗地緣風險與金融市場波動的核心 資產也是重要的推動力量。報告另指出，隨著區塊鏈技術與黃金的交集 加深，黃金正逐步鞏固其在傳統與新興金融體系中的雙重角色。

橋水基金創辦人瑞・達利歐（Ray Dalio）也表示，雖然比特幣具備價值 儲存潛力，但因透明度、技術與制度風險，難以成為央行核心儲備資產。 相較之下，黃金因其稀缺性、歷史地位與避險功能，為全球貨幣體系的基石，在地緣政治與金融不確定性升高的背景下，仍是各國央行首選。 達利歐強調，央行避開比特幣的同時，持續加碼黃金，顯示其在國際金融中的不可替代性。