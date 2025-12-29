金管會推亞資中心 外國金融專才認定資產管理納重點

快訊

中央社／ 台北29日電

金管會今天公告修正「外國特定專業人才具有金融領域特殊專長之資格條件及認定原則」，針對政府推動的重點產業所需人才，增列「資產管理」項目，以促進台灣金融產業發展。

金管會表示，自2018年2月8日訂定發布資格條件及認定原則以來，經歷2020年12月15日修正，以積極推動金融領域就業金卡；累計至今，金融領域就業金卡總計核發908張，其中，今年度前11月共核發140張，成效已逐年顯現。

金管會說明，為配合推動台灣成為亞洲資產管理中心的重要計畫，就資格條件及認定原則中所列政府推動的重點產業範圍，增列資產管理（含聯合家族辦公室），以達到明確，並自即日生效，預期將有助台灣金融業延攬資產管理領域的外國特定專業人才。

根據資格條件及認定原則規定，若想符合產業所需的金融專業人才資格，申請人要提供任職資產管理（含聯合家族辦公室）的金融相關職務累計達3年證明，並提出有利於產業發展具體事蹟。

金管會 金融業

相關新聞

中國信託董事變身「神秘客」 深入第一線視察服務品質

為落實公平待客核心文化，中國信託商業銀行特別結合專業單位量身打造神秘客培訓課程，並由董事親身受訓擔任訪員，此次特由銀行董...

國際金價走勢 台銀：近期內有機會來到4650美元

對於最新金價走勢，台銀最新出爐的報告指出，近期金價強勁漲勢主要來自於地緣政治避險買盤，金價有機會來到每盎司4600美元，...

北富銀前11月阻詐逾7.39億元 攜手高檢署簽「可疑交易分析機制」MOU

隨著詐騙手法不斷翻新，科技與數據已成為攔阻詐騙犯罪最重要的利器。為強化打詐能量，台北富邦銀行與臺灣高等檢察署29日舉辦「...

高雄銀行旗津分行升格 啟動多功能在地金融服務

高雄銀行為深化在地金融服務，29日舉行旗津分行升格揭牌儀式，展現高雄銀行持續支持地方發展、推動永續金融的堅定承諾。

新台幣升0.5分 收31.45元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.45元，升0.5分，成交金額6.94億美元

致力縮短偏鄉教育資源差 天后蔡依林為國泰世華「大樹計畫」公益獻聲

國泰世華銀行自2004年啟動「大樹計畫」，22年來始終致力於縮短偏鄉教育資源差距，讓每位孩子都能安心成長、勇敢追夢，更有...

