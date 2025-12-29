北富銀前11月阻詐逾7.39億元 攜手高檢署簽「可疑交易分析機制」MOU

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台北富邦銀行與臺灣高等檢察署合作建置去識別化詐騙資料交互平台，運用AI強化詐騙偵測。法務部長鄭銘謙(左三)、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝(左二)、銀行局副局長張嘉魁（左一）、北富銀副董事長韓蔚廷(右三)、總經理郭倍廷(右二)、法遵長謝穎和(右一)攜手宣布合作啟動，展現公私協力防詐決心。記者戴玉翔／攝影
隨著詐騙手法不斷翻新，科技與數據已成為攔阻詐騙犯罪最重要的利器。為強化打詐能量，台北富邦銀行與臺灣高等檢察署29日舉辦「可疑交易分析機制」合作簽約儀式，由北富銀副董事長韓蔚廷、總經理郭倍廷、法務部長鄭銘謙、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝代表簽署合作意向書，透過整合司法機關與企業資源，推動跨界聯防機制，強化防詐防線。簽署儀式現場，金管會銀行局副局長張嘉魁、富邦金控資安長蘇清偉等貴賓亦到場見證，展現政府與產業對守護民眾資產安全、提升社會風險防護能力的高度重視與期待。

本次北富銀將與高檢署合作建立去識別化詐騙資料交互平台，為運用AI為詐騙偵測再添利器。由高檢署提供風險因子資料如新型詐欺手法、高風險特徵等，北富銀則結合金融實務進行態樣分析並與高檢署合作，以持續優化北富銀阻詐模型，提高對警示帳戶及異常金流的管控偵測能力，精準阻斷詐騙金流，更有助司法機關快速查緝詐騙案件，讓詐欺反制行動更具即時性。

高檢署檢察長張斗輝對北富銀的阻詐成效高度肯定，他表示，打詐綱領2.0以「減少詐欺發生數、降低財損數」為目標，透過跨機關合作及公私協力，持續擴大打詐效益，施行以來，積極針對高風險詐欺規劃專案加強查緝，今年已執行3波，共查獲3,473人並查扣大量不法所得，成效良好。目前隨著阻詐力度提高，詐騙集團目標轉向法人帳戶及跨境洗錢，本署亦將持續結合金融機構在AI與金融科技上的專業能量，深化公私協力機制，精準攔阻資金流向，共同防堵詐欺與洗錢犯罪，確保金融秩序與民眾財產安全。

北富銀總經理郭倍廷表示，金融業是對抗詐騙的第一道防線，守護民眾財產安全，銀行責無旁貸。北富銀近年積極推行員工教育，導入科技防詐，推動跨界合作，致力打造「科技+人」雙軌防護機制。截至今年11月底，北富銀已成功臨櫃攔阻632件詐騙案件，阻詐金額逾新台幣7.39億元，展現卓越的防詐成效。

針對先前國銀紛紛祭出「帳戶管制」措施強化阻詐卻遭質疑擾民，郭倍廷解釋，北富銀對於許久未使用的「休眠帳戶」採取匯款金額限制，而非完全封鎖。他指出，民眾如今應該也了解這是為了它本身的利益著想，許多民眾發現帳戶太久沒用，會主動選擇關戶，這對客戶財產安全也是一種保障，目前並未收到相關抱怨。

至於網傳「溢繳信用卡款會被警示」，郭倍廷也澄清，銀行會根據交易模式 (Pattern) 進行科學辨識，若民眾是為了下一期扣款方便而溢繳一、兩萬元，屬於正常行為；但若出現「溢繳一百萬」等明顯不符常理的金額，AI 系統才會啟動警示。他強調，這一切都是為了在不干擾民眾正常金融活動的前提下，達到最精準的防詐監控。

另外，富邦金控成立集團級「偽冒案件應變組」，建立完善的案件分類與標準化處理流程，強化跨單位協作與應變效率；並持續掌握詐騙手法演進，主動蒐集與分析新型偽冒案例，預判潛在威脅並提出應變建議，協助資安團隊即時採取精準對策。透過AI科技與制度化治理並行，富邦金控持續強化防詐韌性，提升金融服務的安全與信賴。

科技是防詐的利劍，資料共享是守護的盾牌。北富銀長期致力於打造全方位防詐機制，不僅運用AI科技，率先與內政部警政署刑事局合作推出「鷹眼識詐模型」，針對異常交易進行即時偵測與攔阻，顯著提升攔阻效率與準確度；更進一步推出「鷹眼即時通」服務，針對詐騙風險較高的金融交易，可自動透過簡訊與電子郵件同步通知預先指定的聯絡人，協助民眾及早發現異常，降低損失風險。

