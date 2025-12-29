北富銀前11月阻詐逾7.39億元 攜手高檢署簽「可疑交易分析機制」MOU

隨著詐騙手法不斷翻新，科技與數據已成為攔阻詐騙犯罪最重要的利器。為強化打詐能量，台北富邦銀行與臺灣高等檢察署29日舉辦「可疑交易分析機制」合作簽約儀式，由北富銀副董事長韓蔚廷、總經理郭倍廷、法務部長鄭銘謙、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝代表簽署合作意向書，透過整合司法機關與企業資源，推動跨界聯防機制，強化防詐防線。簽署儀式現場，金管會銀行局副局長張嘉魁、富邦金控資安長蘇清偉等貴賓亦到場見證，展現政府與產業對守護民眾資產安全、提升社會風險防護能力的高度重視與期待。

本次北富銀將與高檢署合作建立去識別化詐騙資料交互平台，為運用AI為詐騙偵測再添利器。由高檢署提供風險因子資料如新型詐欺手法、高風險特徵等，北富銀則結合金融實務進行態樣分析並與高檢署合作，以持續優化北富銀阻詐模型，提高對警示帳戶及異常金流的管控偵測能力，精準阻斷詐騙金流，更有助司法機關快速查緝詐騙案件，讓詐欺反制行動更具即時性。

高檢署檢察長張斗輝對北富銀的阻詐成效高度肯定，他表示，打詐綱領2.0以「減少詐欺發生數、降低財損數」為目標，透過跨機關合作及公私協力，持續擴大打詐效益，施行以來，積極針對高風險詐欺規劃專案加強查緝，今年已執行3波，共查獲3,473人並查扣大量不法所得，成效良好。目前隨著阻詐力度提高，詐騙集團目標轉向法人帳戶及跨境洗錢，本署亦將持續結合金融機構在AI與金融科技上的專業能量，深化公私協力機制，精準攔阻資金流向，共同防堵詐欺與洗錢犯罪，確保金融秩序與民眾財產安全。

北富銀總經理郭倍廷表示，金融業是對抗詐騙的第一道防線，守護民眾財產安全，銀行責無旁貸。北富銀近年積極推行員工教育，導入科技防詐，推動跨界合作，致力打造「科技+人」雙軌防護機制。截至今年11月底，北富銀已成功臨櫃攔阻632件詐騙案件，阻詐金額逾新台幣7.39億元，展現卓越的防詐成效。

針對先前國銀紛紛祭出「帳戶管制」措施強化阻詐卻遭質疑擾民，郭倍廷解釋，北富銀對於許久未使用的「休眠帳戶」採取匯款金額限制，而非完全封鎖。他指出，民眾如今應該也了解這是為了它本身的利益著想，許多民眾發現帳戶太久沒用，會主動選擇關戶，這對客戶財產安全也是一種保障，目前並未收到相關抱怨。

至於網傳「溢繳信用卡款會被警示」，郭倍廷也澄清，銀行會根據交易模式 (Pattern) 進行科學辨識，若民眾是為了下一期扣款方便而溢繳一、兩萬元，屬於正常行為；但若出現「溢繳一百萬」等明顯不符常理的金額，AI 系統才會啟動警示。他強調，這一切都是為了在不干擾民眾正常金融活動的前提下，達到最精準的防詐監控。

另外，富邦金控成立集團級「偽冒案件應變組」，建立完善的案件分類與標準化處理流程，強化跨單位協作與應變效率；並持續掌握詐騙手法演進，主動蒐集與分析新型偽冒案例，預判潛在威脅並提出應變建議，協助資安團隊即時採取精準對策。透過AI科技與制度化治理並行，富邦金控持續強化防詐韌性，提升金融服務的安全與信賴。

科技是防詐的利劍，資料共享是守護的盾牌。北富銀長期致力於打造全方位防詐機制，不僅運用AI科技，率先與內政部警政署刑事局合作推出「鷹眼識詐模型」，針對異常交易進行即時偵測與攔阻，顯著提升攔阻效率與準確度；更進一步推出「鷹眼即時通」服務，針對詐騙風險較高的金融交易，可自動透過簡訊與電子郵件同步通知預先指定的聯絡人，協助民眾及早發現異常，降低損失風險。