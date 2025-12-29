台股封關前創高！北富銀總座郭倍廷：台股榮景起碼再走2、3年

台股封關前創高，台北富邦銀行總經理郭倍廷29日指出，台股今年表現強勁主要來自AI相關供應鏈蓬勃發展，並看好AI應用熱潮將支撐台股未來兩、三年的榮景；至於2026年的最大的變數仍在於美元進入降息循環，以及國際貿易談判所帶來的衝擊。

台北富邦銀行總經理郭倍廷29日出席台北富邦銀行與臺灣高等檢察署舉辦「可疑交易分析機制」合作簽約儀式，會後受訪時表示，台灣今年出口成績亮眼，股市亦表現強勁，主要是因AI相關供應鏈蓬勃，漲跌大多聚焦在相關類股，展望明年，AI仍有不少應用面尚待開發，因此相關供應鏈熱度「起碼還有兩、三年的光景」，因此明年股市應該不會抱持太悲觀想法，仍可望維持一段榮景。

至於房市部分，郭倍廷認為，今年受到央行集中度控管影響，明年轉為銀行自我控管後，至少在每季承作上，比較沒有每季數字的壓力，隨著銀行端 DBU 放款總量的擴張 (分母擴大)，明年房貸集中度的空間會隨之成長，今年房市交易量與價格都有一定程度下滑，民眾多持觀望態度，但如果股市持續走強，民眾財富累積到一定程度後，市場對房市「往上走」的預期心理依然存在。

展望2026年銀行業務發展，郭倍廷指出，最大的變數還是來自於美元進入降息循環，以及各國的貿易談判持續進行等大環境的影響，「降息可能是必定的」，因此銀行將在利息收入與手續費收入之間，盡量取得更好的平衡，以降低利率環境變動對獲利結構的衝擊。降息對銀行收入面的主要影響在於對存款利差不利，因此策略上將採取「擴大活存比」，並提高活存中證券戶、薪轉戶等客群比重。

但郭倍廷也指出，降息對於債券投資部位的利差是有正面影響，所以在一正一負的影響下，如何將負面影響降到最低，並將外幣債券利率部位做最好的配置，是最重要的。

郭倍廷也看好明年國內財富管理市場。他說，國內財富累積程度仍「超過想像」，北富銀將透過深耕財管市場經營與提升客戶滲透率，提供更完整的財管與保險商品服務，帶動手續費收入成長。

在數位服務方面，郭倍廷提到，北富銀去年推出新版行動銀行，接下來將持續優化客戶在行動端的使用體驗，讓線上服務與線下串接得更好，優化財管服務與個金服務，進一步提升手續費表現。