高雄銀行旗津分行升格 啟動多功能在地金融服務

高雄銀行為深化在地金融服務，29日舉行旗津分行升格揭牌儀式，展現高雄銀行持續支持地方發展、推動永續金融的堅定承諾。

高雄市政府近年力推旗津成為「國際觀光大島」，目前有多項重大建設，包含「旗津輪渡站27年來最大規模翻新」、「旗後山景觀再造」，並積極推動「友善觀光」與「綠色美食餐盤計劃」。高雄銀行選擇旗津分行此時升格，正是以具體行動，為旗津觀光與商業量能挹注關鍵的金融動能。

高雄銀行獲金管會評選為「辦理中小企業放款績效甲等」之銀行，並獲核准旗津簡易型分行升格為多功能分行，提供更完整、多元的金融產品與服務，實踐普惠金融。旗津分行將力挺在地中小企業的經營資金需求，並強化外匯與財富管理服務，全力配合高雄市府政策，協助旗津轉型。

高雄銀行作為在地的銀行，一直以來以服務高雄市民及在地企業為最大宗旨，將持續以專業、貼近在地需求的金融服務，成為客戶最信賴的金融夥伴。