北富銀郭倍廷：AI起碼還有2至3年光景 明年台股不悲觀

展望明年台股表現，北富銀總經理郭倍廷今天表示，由於人工智慧（AI）應用面仍有開發空間，AI相關供應鏈的蓬勃，起碼還有2、3年光景可走，預期明年台股不悲觀，還有一段榮景。

台北富邦銀行與台灣高等檢察署今天舉辦「可疑交易分析機制」合作簽約儀式。

郭倍廷會後受訪時談到，今年受惠AI供應鏈，台股非常蓬勃，漲跌幾乎都看這方面的類股，也帶動出口表現。他認為AI應用面仍有開發空間，「起碼還有2、3年光景可走」，因此明年台股表現不會太悲觀，還有一段榮景。

至於房市展望，郭倍廷說，今年央行關注不動產貸款集中度，明年則回歸各銀行內控，可望減少每季呈報數字的壓力。今年房市交易量有一定程度下跌，而在明年股市好、民眾財富累積等狀況下，大家都還在觀望，「對房市來說，往上的議題應該是有的」。

展望明年，郭倍廷表示，明年最大變數為美國降息、各國貿易談判持續等，降息對存款利差面是比較不好的影響，對債券投資部位利差則有正面影響，在一正一負相互抵銷，如何將負面影響降到最少，如擴大活存比與活存中屬於證券戶、薪轉戶的比重，並在外幣債券部位做最好配置，是最重要的。

郭倍廷補充，台灣財富累積程度依舊超乎想像，如何深耕財富管理市場的滲透率、提供更好的財管及保險商品服務，讓手續費增加，是另外一個重點。此外，北富銀去年推出行動銀行「Fubon+」，亦將著墨如何優化客戶體驗，讓線上與線下服務串接更好。