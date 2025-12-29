快訊

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

學者：中共軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

聽新聞
0:00 / 0:00

助企業強化營運韌性 永豐銀主辦偉訓2億美元聯貸

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
永豐銀行統籌主辦偉訓集團5年期等值美金2.08億元的新台幣聯貸案並擔任額度及擔保品管理行，29日正式簽約。左為永豐銀行總經理莊銘福，右為偉訓科技董事長王駿東。圖／永豐銀行提供
永豐銀行統籌主辦偉訓集團5年期等值美金2.08億元的新台幣聯貸案並擔任額度及擔保品管理行，29日正式簽約。左為永豐銀行總經理莊銘福，右為偉訓科技董事長王駿東。圖／永豐銀行提供

助力企業強化營運韌性，永豐銀行統籌主辦偉訓集團5年期等值美金2.08億元的新台幣聯貸案並擔任額度及擔保品管理行，29日正式簽約。永豐銀行表示，本次聯貸案共11家金融機構參與，超額認購1.67倍，資金主要用途為償還既有金融債務，調整財務結構、降低成本，同時建構海外供應鏈。

⭐2025總回顧

除了永豐銀行外，包括台新銀行、玉山銀行、凱基銀行、元大銀行、中國信託、遠東商銀、板信商銀、國泰世華、土地銀行及安泰銀行也參與其中。

響應政府「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，永豐銀行表示，旗下持續透過金融支持以協助企業面對外在貿易衝擊。偉訓科技2025年併購全球最大音圈音膜龍頭廠商－鉑韻企業，同步擴展越南、馬來西亞及美國生產基地，降低美國關稅政策衝擊。

偉訓為電腦零組件領導廠商，專精機殼、電源供應器及自有電競產品三大領域；併購鉑韻則進軍聲學元件市場，強化集團營運。

永豐銀行秉持「翻轉金融 共創美好生活　Together, a better life.」企業願景，旗下同步提供多面向金融服務，協助企業提升國際競爭力；今年亦榮獲財團法人海外信用保證基金頒發「總送保融資金額優等獎」以及金管會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案20週年績優銀行」等多項肯定。

永豐銀行 美國 馬來西亞

延伸閱讀

偉訓完成等值2.08億美元聯貸簽約

美國關稅衝擊…彰化20年金屬廠小主管遭裁員 靠這計畫成功轉職

玉山銀主辦信義房屋聯貸

慶豐富18億聯貸 敲定

相關新聞

致力縮短偏鄉教育資源差 天后蔡依林為國泰世華「大樹計畫」公益獻聲

國泰世華銀行自2004年啟動「大樹計畫」，22年來始終致力於縮短偏鄉教育資源差距，讓每位孩子都能安心成長、勇敢追夢，更有...

助企業強化營運韌性 永豐銀主辦偉訓2億美元聯貸

助力企業強化營運韌性，永豐銀行統籌主辦偉訓集團5年期等值美金2.08億元的新台幣聯貸案並擔任額度及擔保品管理行，29日正...

國泰世華「大樹計畫」推動偏鄉教育 華語天后蔡依林公益公益獻聲

國泰世華銀行自2004年啟動「大樹計畫」，22年來始終致力於縮短偏鄉教育資源差距，讓每位孩子都能安心成長、勇敢追夢，更有...

凱基證券展現永續行動力 淨灘成果連四年金融業第一

凱基證券深耕永續行動，持續以企業力量投入「與環境共生」、「與弱勢共好」兩項目標，推動淨灘活動成果連續四年創下金融業第一！...

國泰世華香港分行四度榮獲 香港綠色和可持續金融大獎

國泰世華銀行香港分行持續將永續金融深植跨境營運策略核心，今年於香港品質保證局（HKQAA）主辦的「香港綠色和可持續金融大...

2026回饋出爐 LINE Bank快點卡「週週15%」優惠

迎接2026年跨年與農曆春節消費需求旺季，LINE Bank積極提供符合客戶出遊聚餐、網購娛樂與行動支付等全方面刷卡優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。