助企業強化營運韌性 永豐銀主辦偉訓2億美元聯貸
助力企業強化營運韌性，永豐銀行統籌主辦偉訓集團5年期等值美金2.08億元的新台幣聯貸案並擔任額度及擔保品管理行，29日正式簽約。永豐銀行表示，本次聯貸案共11家金融機構參與，超額認購1.67倍，資金主要用途為償還既有金融債務，調整財務結構、降低成本，同時建構海外供應鏈。
除了永豐銀行外，包括台新銀行、玉山銀行、凱基銀行、元大銀行、中國信託、遠東商銀、板信商銀、國泰世華、土地銀行及安泰銀行也參與其中。
響應政府「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，永豐銀行表示，旗下持續透過金融支持以協助企業面對外在貿易衝擊。偉訓科技2025年併購全球最大音圈音膜龍頭廠商－鉑韻企業，同步擴展越南、馬來西亞及美國生產基地，降低美國關稅政策衝擊。
偉訓為電腦零組件領導廠商，專精機殼、電源供應器及自有電競產品三大領域；併購鉑韻則進軍聲學元件市場，強化集團營運。
永豐銀行秉持「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景，旗下同步提供多面向金融服務，協助企業提升國際競爭力；今年亦榮獲財團法人海外信用保證基金頒發「總送保融資金額優等獎」以及金管會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案20週年績優銀行」等多項肯定。
