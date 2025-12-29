凱基證券展現永續行動力 淨灘成果連四年金融業第一

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券推動淨灘活動成果連續四年創下金融業第一，員工積極參與多元志工行動。凱基證／提供
凱基證券深耕永續行動，持續以企業力量投入「與環境共生」、「與弱勢共好」兩項目標，推動淨灘活動成果連續四年創下金融業第一！根據環境部海岸淨灘清理資訊平台資料，截至今年12月中旬，凱基證券同仁主動舉辦35場淨灘活動，參與人次首度超越1,000人更寫下新記錄，累積撿拾海洋廢棄物重量突破1,500公斤，活動範圍遍及新北、基隆、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台南、高雄及屏東等縣市，以實際成果展現企業社會責任。

凱基證券為展現對環境永續的高度共識與行動力，今年下半年起，淨灘行動依循國際海洋廢棄物監測標準 ICC（International Coastal Cleanup）進行紀錄，完整填寫各項海廢資料，以科學方式為海洋保育貢獻具體數據，在企業永續的道路上持續領先同業。凱基證券同時開設多場企業內部線上志工講座，透過專業課程傳遞永續環境的重要性，講座內容涵蓋海洋保育、淨灘行動、海廢分類、永續食材、生態教育等，並獲得內部同仁的熱烈響應，創下連續三年參與人次超過4,000人的新記錄，一起從生活中實踐永續共好。

除了環境行動，凱基證券長期投入弱勢關懷，積極與多家社福團體合作，擴大公益觸角，合作對象包含喜憨兒基金會、新北市玩具銀行、安德烈食物銀行、台北市視障者家長協會、愛盲基金會、惠光導盲犬教育基金會與志玲姊姊慈善基金會等，這些合作涵蓋多元需求，包括身心障礙者支持、視障教育提升、偏鄉兒童物資改善與家庭生活協助。凱基證券透過多面向的志工活動，例如協助包裝食物箱、整理分類二手玩具、陪伴視障朋友等，讓公益不再停留於口號，更能以最溫暖的方式傳遞到社會角落。

凱基證券保護環境、落實公益的努力持續獲得外界肯定，今年於多項永續評比與獎項中表現亮眼，包括天下雜誌「企業減碳溫度計」最高等級評比、台灣永續能源研究基金會「TSAA台灣永續行動獎」四項大獎、「TCSA台灣企業永續獎」雙獎榮耀、台北市氣候行動獎及新北市海岸認養表揚等，這些獎項不僅是榮耀，更是鼓勵凱基證券擴大公益影響力的重要動能，希望讓環境更美好、社會更平等，共同打造永續發展的長遠願景。

