快訊

日本新宿女子當街被刺多刀！她曝兇嫌身分 警追緝中

零逾放破功！土銀爆2.34億違約 專家示警：建商開始撐不住

雨亂台北跨年 101跨年煙火最佳觀賞地點在哪？氣象專家給答案

2026回饋出爐 LINE Bank快點卡「週週15%」優惠

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
LINE Bank延長並升級「快點卡」回饋方案。圖／LINE Bank提供
LINE Bank延長並升級「快點卡」回饋方案。圖／LINE Bank提供

迎接2026年跨年與農曆春節消費需求旺季，LINE Bank積極提供符合客戶出遊聚餐、網購娛樂與行動支付等全方面刷卡優惠，29日宣布即日起延長並升級「快點卡」回饋方案，包括LINE Pay消費、全台餐廳、百貨量販、電影院、KTV、線上娛樂、網購、外送訂餐場景等百萬商家，以及民眾出遊與保障所需的「人工加油」、「保險投保」，祭出百萬商戶消費享樂週週「4%」優惠，再加上Trip.com日韓機票及飯店刷卡折扣，週週優惠最高達到15%。

⭐2025總回顧

LINE Bank同時宣布「推薦友禮」正式延長到2026年，推薦台外幣開戶、分期信貸、聯名信用卡雙卡最高分別獲得188、588、600元，完成所有產品推薦一位好友最高可賺1,376元獎勵金且獎勵無上限，尤其針對推薦青年開戶「加碼88元」，幫助交友廣闊的民眾賺取額外獎勵，也適合父母長輩引導青年、社會新鮮人學習「數位理財」，兼賺獎金。

快點卡2026年首季優惠廣泛滿足不同族群喜好，提供涵蓋全台百萬商家刷卡優惠：針對網購族群，週一到週四刷快點卡，蝦皮、momo最高享4%優惠；針對愛叫外送的朋友，週一到週四於foodpanda、UberEats最高享4%優惠；針對週末享樂族來說，週五至週日威秀影城、國賓影城、錢櫃、好樂迪、星聚點最高享4%優惠；針對愛四處趴趴走的民眾，週五至週日加油站人工加油、保險費扣繳最高享4%優惠；針對習慣電子支付的用戶，每週五至週日刷卡LINE Pay、iPASS MONEY享回饋最高4%；針對旅遊愛好者，每週三上Trip.com領取限量優惠代碼，持快點卡於Trip.com刷日本、韓國機票/飯店立享15%現折優惠。

延伸閱讀

4大減塑目標上路7年仍未達標 環境部今再擴大零售、網購包裝2管制項目

這也太神！台人遊埃及撿到台大學生證 失主驚：台北掉4次找不回

「虎躍部隊」連長營區偷吃窩邊草 正宮見露骨對話心碎

母親搭車上摩鐵 兒子誤以為遭詐騙報警 意外揭露母親外遇場景

相關新聞

國泰世華香港分行四度榮獲 香港綠色和可持續金融大獎

國泰世華銀行香港分行持續將永續金融深植跨境營運策略核心，今年於香港品質保證局（HKQAA）主辦的「香港綠色和可持續金融大...

2026回饋出爐 LINE Bank快點卡「週週15%」優惠

迎接2026年跨年與農曆春節消費需求旺季，LINE Bank積極提供符合客戶出遊聚餐、網購娛樂與行動支付等全方面刷卡優惠...

強化失智防禦 南山人壽推出神隊友保單

全球每3秒就有一個人正在遺失記憶。依據國際失智症協會（ADI）2019年的調查，95％的受訪民眾認為自己一生中應會罹患失...

你有辦法存到 100 萬嗎？元富證新 YouTube 節目街訪聽年輕世代理財觀

台新新光金控旗下子公司元富證券拓展創新數位內容，全新YouTube街訪節目《聽你這young說》，透過鏡頭「傾聽」及紀錄...

比黃金還猛 白銀價格衝破80美元

白銀今年走勢「比黃金還猛」。國際銀價周一盤中首突破每盎司80美元整數關卡，延續這波史詩級行情。市場統計顯示，銀價已連續六...

推動微型保險及董事會多元性 元大人壽獲金管會三大獎項

元大人壽秉持保障助人的理念，積極響應主管機關普惠金融政策，持續推動微型保險捐贈，協助弱勢民眾獲得基本保險保障。2025年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。