2026回饋出爐 LINE Bank快點卡「週週15%」優惠

迎接2026年跨年與農曆春節消費需求旺季，LINE Bank積極提供符合客戶出遊聚餐、網購娛樂與行動支付等全方面刷卡優惠，29日宣布即日起延長並升級「快點卡」回饋方案，包括LINE Pay消費、全台餐廳、百貨量販、電影院、KTV、線上娛樂、網購、外送訂餐場景等百萬商家，以及民眾出遊與保障所需的「人工加油」、「保險投保」，祭出百萬商戶消費享樂週週「4%」優惠，再加上Trip.com日韓機票及飯店刷卡折扣，週週優惠最高達到15%。

LINE Bank同時宣布「推薦友禮」正式延長到2026年，推薦台外幣開戶、分期信貸、聯名信用卡雙卡最高分別獲得188、588、600元，完成所有產品推薦一位好友最高可賺1,376元獎勵金且獎勵無上限，尤其針對推薦青年開戶「加碼88元」，幫助交友廣闊的民眾賺取額外獎勵，也適合父母長輩引導青年、社會新鮮人學習「數位理財」，兼賺獎金。

快點卡2026年首季優惠廣泛滿足不同族群喜好，提供涵蓋全台百萬商家刷卡優惠：針對網購族群，週一到週四刷快點卡，蝦皮、momo最高享4%優惠；針對愛叫外送的朋友，週一到週四於foodpanda、UberEats最高享4%優惠；針對週末享樂族來說，週五至週日威秀影城、國賓影城、錢櫃、好樂迪、星聚點最高享4%優惠；針對愛四處趴趴走的民眾，週五至週日加油站人工加油、保險費扣繳最高享4%優惠；針對習慣電子支付的用戶，每週五至週日刷卡LINE Pay、iPASS MONEY享回饋最高4%；針對旅遊愛好者，每週三上Trip.com領取限量優惠代碼，持快點卡於Trip.com刷日本、韓國機票/飯店立享15%現折優惠。