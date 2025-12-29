強化失智防禦 南山人壽推出神隊友保單

全球每3秒就有一個人正在遺失記憶。依據國際失智症協會（ADI）2019年的調查，95％的受訪民眾認為自己一生中應會罹患失智，且78%的受訪民眾擔心自己會突然有一天就不復記憶。為了讓國人能成功守護自己的記憶，南山人壽推出全新保單「南山人壽幸福憶百健康終身保險」，是我國首張可給付輕度及中重度失智保險金的終身失智險。

失智症分為很多類型，依據衛福部調查結果，前三大類型分別是阿茲海默型失智症，約占56.88%，血管型失智症（腦中風或慢性腦血管病變造成智力減退等（註3））約占22.91%，巴金森氏症失智症則占7.12%（註4）。由於很多失智症患者初期會被誤認為是老化造成記憶力衰退，導致從症狀出現到確診失智症時，多已延誤三到六年，無法早期發現、早期治療，進而延緩失智症進程。

「南山人壽幸福憶百健康終身保險」有四大特色，一是「輕度失智保險金」一次性給付（且給付後契約不終止），若保戶不幸確診保單條款約定之「認知功能障礙初期」，可減輕保戶在失智初期診斷病因及用藥之花費，在第二保單年度後即可依保險金額的5%（第一保單年度為年繳應繳保險費的5%）給付「輕度失智保險金」。假如保險金額200萬元，即可有10萬元的輕度失智保險金，可補貼保戶進行類澱粉蛋白正子造影等相關失智檢測費用，以便能依檢測結果，儘早訂出妥善的治療計畫。

二是「中重度失智保險金」一次性給付（給付後契約終止）。有別於長期照顧險在被保險人確診中重度失智後，採分期給付長照保險金，「南山人壽幸福憶百健康終身保險」的被保險人在確定符合保單條款約定之認知功能障礙且於免責期間屆滿時仍生存且持續符合時（必須是第二保單年度後），將依保險金額給付一次性的「中重度失智保險金」，降低失智對家庭的經濟衝擊。

三是若被保險人罹患中重度失智前即不幸身故，至少依年繳保險費總和的1.06倍，給付身故保險金，讓保費有去有回。四是被保險人保險年齡達100歲時仍生存，且契約仍有效，亦可拿回年繳保險費總和1.06倍的祝壽保險金，同樣確保保費有去有回，符合百歲人生的需求。

本次推出失智神隊友保單，亦首度搭配「健康神隊友」的延伸服務，南山人壽攜手「樂齡智造」、「科林」、「WaCare」三大健康好夥伴，凡投保「南山人壽幸福憶百健康終身保險」前2萬名之被保險人，可享有腦力訓練APP使用三個月、聽力及睡眠檢測、失智照護課程等，在保障之外，提前建構更完整的失智防護網。

依據世界衛生組織（WHO）預估，全球每年約有990萬人失智，估計2030年全球將有7500萬人失去記憶，失智照護成本將暴增到2兆美元，恐影響各國經濟、醫療、社服及長照體系（註9）。而依據衛福部預估，台灣到2031年時，全國會有超過49萬人失智，其中，65歲以上失智人口將逾47萬人，高齡失智盛行率會從7.99％拉高到8.34%。