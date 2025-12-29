你有辦法存到 100 萬嗎？元富證新 YouTube 節目街訪聽年輕世代理財觀

台新新光金控旗下子公司元富證券拓展創新數位內容，全新YouTube街訪節目《聽你這young說》，透過鏡頭「傾聽」及紀錄年輕世代的多元想法。節目涵蓋理財議題「你有辦法存到 100 萬嗎？」、家庭關係「孝親費」及兩性經營「情侶AA制」等時下熱議主題。元富期望透過《聽你這young說》，建立一個兼具分享及思考的專業金融服務平台，成為年輕世代的智慧好夥伴。

最新一集於耶誕節前夕拍攝於前往台北信義區拍攝，調查「你有辦法存到 100 萬嗎？」。有Z世代分享自己27歲就有百萬存款，每月薪資儲蓄比例超過五成，並為自己訂下40歲退休的終極目標，真實表現「FIRE族」的財務自由及提前退休願景；35歲以上的受訪者則建議年輕人應專注提升自我實力，提高每月薪資的「開源」重要性大於「節流」。另外節目也捕捉到主張「及時行樂」的聲音，以體驗人生為優先，如每月透支薪資的生活費、一餐近7,000千元的無菜單料理、萬元追星演唱會及每月固定的美甲花費， 更有人直言，若意外獲得100萬會立刻辭職環遊世界。

節目並不僅止於探討個人財富，長青主題「孝親費」與情侶間「約會AA制」的消費模式。面對高物價挑戰，孝親費已成為部分年輕人心有餘而力不足的負擔；而現代家長也鼓勵年輕世代先以建立個人財務韌性為主要目標；另有新世代認為孝親費不僅限於金錢，與長輩共同精進一起透過投資理財，創造更多的財富，也為孝親費的新模式。在兩性約會AA制議題，調查發現Z世代展現高度的財務自主意識。受訪女性普遍傾向經濟獨立，相較於傳統的單向經濟付出，認為男性無需承擔全額約會開銷；多數受訪者反對設立共同帳戶，除擔心感情結束後的金錢分配問題，也憂慮會因雙方理財及消費金額不同而引發吵架衝突。

元富證券秉持母公司台新新光金控「智慧好夥伴」企業精神，透過多元的社群互動與內容行銷，深化並聆聽新世代的觀點，更有效地傳遞普惠金融的價值。透過《聽你這young說》記錄年輕世代在面對金錢、人際、家庭等關係中的多元觀點，展現社會聲音與真實面貌。未來也將不斷推出貼近社會脈動與市場需求的創新內容，持續展現品牌的策略視野，並與年輕族群建立更緊密、更具信任感的連結。