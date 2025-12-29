快訊

就怕行動電源自燃爆炸！鋰電池回收前要做什麼事？QA詳解4問題更放心

北檢認證！曹興誠與陸女親密照非深偽 名嘴謝寒冰獲不起訴

「天邊孝子」哥控弟占遺產 法官肯定照護失智母判無罪

比黃金還猛 白銀價格衝破80美元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
白銀今年走勢「比黃金還猛」。突破每盎司80美元整數關卡，延續這波的史詩級行情。（路透）
白銀今年走勢「比黃金還猛」。國際銀價周一盤中首突破每盎司80美元整數關卡，延續這波史詩級行情。市場統計顯示，銀價已連續六個交易日上漲，累計漲幅高達25%，創下1950年有紀錄以來「連六日最大漲幅」，相較年初約29美元附近，全年漲幅至今已達160%。 ￼

⭐2025總回顧

市場人士分析，白銀之所以能「跑贏黃金」，第一個原因仍是跟著黃金走。地緣政治與通膨不確定性升高，資金會偏好流向硬資產避險，貴金屬整體受惠。

此外，美國聯準會（Fed）今年已連續三次降息，市場並押注 2026 年仍有進一步降息空間，利率下滑對不孳息的貴金屬形成明顯利多。

但白銀更特別的是，它不只是一種「避險商品」，同時也是工業金屬：包括太陽能板（光電）、電動車與各類電子零組件、資料中心與 AI 相關硬體等，都需要用到白銀，等於同時吃到「避險需求＋工業需求」兩股買盤。 ￼

也因此，供給端的變數更會放大行情。外電報導指出，中國可能對白銀出口採取更嚴格的管制措施，引發市場擔憂全球供給更吃緊，進一步推升價格。 特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也在社群平台轉發相關消息並直言「這不是好事」，暗示若白銀供應受限、成本上升，恐衝擊仰賴白銀的製造業鏈（例如能源、車用與資料中心）。 ￼

市場人士指出，白銀今年大漲，既是黃金帶頭的避險行情，也有「能源轉型＋AI 」的實需加持，再疊加出口管制等供給擾動，使得白銀在明年可能會持續成為貴金屬市場最受矚目的焦點。

