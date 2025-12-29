推動微型保險及董事會多元性 元大人壽獲金管會三大獎項

元大人壽秉持保障助人的理念，積極響應主管機關普惠金融政策，持續推動微型保險捐贈，協助弱勢民眾獲得基本保險保障。2025年因拓展微型保險業務的用心，元大人壽再度獲得金融監督管理委員會頒發微型保險競賽「業務績優獎」及「身心障礙關懷獎」；同時也積極推動董事會成員組成與專業能力多元化，榮獲「推動董事會多元化政策獎」，支持社會公益與強化公司治理的作為，受到主管機關的肯定與表揚。

元大人壽以實際行動關懷弱勢，自開辦微型保險業務以來，持續擴大服務對象，協助兒少、高齡、中低收入、原住民及身心障礙民眾建構基本保障，分散人生風險。2025年持續與10個社福單位及台南市政府、嘉義縣政府、新北市政府、基隆市政府之社會局合作，並邀請元大證券、元大銀行、元大投信一起加入微型保險捐贈行列，集結元大金控集團資源，共同為弱勢族群撐起堅實的防護傘。

此外，元大人壽亦透過與公益團體深化合作，打造正向循環的共好環境，例如：與嘉義縣慈善團體聯合協會（以下簡稱嘉義慈協）合作的過程中，以講座宣導的方式，提升學童的金融素養，並於嘉義慈協聯合助學暨頒獎典禮中，元大人壽邀集供應商一起加入公益關懷，致贈文具包給弱勢學童，勉勵學子勤勉向學；另外，為強化偏鄉原住民長者的防詐意識，特別前進屏東縣獅子鄉丹路社區發展協會，以文化友善的方式，將防詐知識及微型保險保障功能，透過族語翻譯即時傳達，積極貼心與偏鄉長者互動，實踐普惠金融的核心價值。

在公司治理方面，元大人壽亦透過多項措施落實董事會多元化政策，包括董事會成員組成（年齡、性別、文化等）與專業能力的多元性，注重跨產業領域經驗與技能的互補能力，使決策機制更具平衡性與代表性，獲獎殊榮展現了多元治理的實質成果。

元大人壽持續精進公平待客作為，並推展各項公益活動以落實企業社會責任，同時建構多元、平等與共融的環境，體現永續經營的目標。