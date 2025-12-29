快訊

運氣爆棚？桃園市「周周抽」1萬與5萬同一人引質疑 經發局：得主符合規範

出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

雙城落幕中共就大規模圍台 蔣萬安嚴厲譴責並喊話賴總統「為政者要克制」

助企業打造永續金融轉型方案 國泰世華香港分行深化布局獲肯定

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華香港分行四度榮獲「香港綠色和可持續貢獻大獎」，展現永續金融實力。圖為香港品質保證局總裁陳沛昌（中）頒獎予國泰世華香港分行行長劉昌豪（左）和協理朱君廉（右）。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華香港分行四度榮獲「香港綠色和可持續貢獻大獎」，展現永續金融實力。圖為香港品質保證局總裁陳沛昌（中）頒獎予國泰世華香港分行行長劉昌豪（左）和協理朱君廉（右）。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華銀行香港分行（下稱國泰世華香港分行）持續將永續金融深植跨境營運策略核心，今年於香港品質保證局（HKQAA）主辦的「香港綠色和可持續貢獻大獎2025」頒獎典禮中，以符合國際標準的永續產品框架及實務成果榮獲三項殊榮，一舉囊括造紙業與紡織業類別「綠色和可持續貸款結構顧問貢獻大獎—卓越遠見可持續發展掛鉤貸款績效指標」等兩座獎項外，亦首次勇奪「傑出綠色和可持續存款服務機構（銀行業）—卓越遠見綠色存款」獎項。展現國泰世華銀行積極深化永續金融布局，從授信到資金管理等面向，提供具前瞻性的永續金融服務。

⭐2025總回顧

國泰世華香港分行行長劉昌豪表示：「國泰世華致力協助企業量身打造符合永續金融轉型需求的ESG融資方案，近年綠色金融業務成長動能顯著，我們相當榮幸四度獲得香港品質保證局肯定。今年香港分行特別推出符合國際標準的『永續產品框架』，協助企業客戶將永續發展策略納入產品開發與企業營運，明確規範永續金融產品建構、發行及管理機制，並涵蓋永續定期存款、永續發展表現掛鉤貸款、債券、轉型融資等多元產品，建立清晰的策略方向與管理架構，進一步強化市場信任並吸引更多企業參與。」

劉昌豪進一步指出：「為確立專業標準並強化市場公信力，國泰世華特別委託香港品質保證局對『永續產品框架』進行審查，並取得該局的專業認證。在此框架下，香港分行率先推出首件永續定期存款產品，自2025年8月上線以來，已陸續吸引物流、航運及空運等產業客戶參與，更於今年首度榮獲『傑出綠色和可持續存款服務機構（銀行業）—卓越遠見綠色存款』獎項肯定，成為香港分行推動永續發展的重要里程碑，也為未來拓展更多元的永續金融產品奠定堅實基礎。」

「香港綠色和可持續貢獻大獎2025」旨在表揚推動綠色和永續金融、碳中和、氣候風險與ESG指標揭露，以及促進商界與社會整體永續發展等面向具有卓越貢獻的機構。今年除頒獎典禮外，國泰世華香港分行亦支持響應「綠色和可持續金融論壇午宴」，論壇邀集海外及香港當地政商界企業領袖與專家學者擔任演講嘉賓，並進行交流。講者包括香港特別行政區財經事務及庫務局局長許正宇、首位完成太陽能飛機環球飛行創舉的聯合國環境規劃署前任親善大使Dr Bertrand Piccard、國際標準化組織質量管理體系標準聯合技術協調小組主席倪國夫博士等。

國泰世華銀行為率先於亞太市場拓展業務的台灣銀行之一，以金融核心職能推動海內外市場永續轉型，今年國泰世華香港分行耕耘有成，屢獲各大國際獎項肯定，除榮獲《彭博商業周刊》頒發「金融機構大獎」中的「企業永續金融大獎—傑出獎」，亦於《The Asset》雜誌主辦「Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2025」中，勇奪「年度最佳水務業聯貸案」及「年度最佳電信再融資案」雙獎。展望未來，國泰世華香港分行將持續發揮其跨境金融服務優勢與量能，成為企業布局海外與推動永續轉型的重要夥伴。

延伸閱讀

國銀財管規模跨越2兆元了！降息讓大戶棄存款 轉抱保單？

赴港僅一年 港媒：主管金融、中聯辦副主任祁斌傳調任全國政協

香港財長示警 明年仍要高度警惕「黑天鵝」、「灰犀牛」

香港街頭驚見工人「牽手跳華爾茲」？ 真相曝光網笑：好浪漫

相關新聞

推動微型保險及董事會多元性 元大人壽獲金管會三大獎項

元大人壽秉持保障助人的理念，積極響應主管機關普惠金融政策，持續推動微型保險捐贈，協助弱勢民眾獲得基本保險保障。2025年...

助企業打造永續金融轉型方案 國泰世華香港分行深化布局獲肯定

國泰世華銀行香港分行（下稱國泰世華香港分行）持續將永續金融深植跨境營運策略核心，今年於香港品質保證局（HKQAA）主辦的...

國泰寒冬送暖 受惠學童創新高

「謝謝國泰叔叔阿姨到學校來，真的很開心，可惜要畢業了，希望明年可以在國中見到國泰」，參與完「2025國泰寒冬送暖活動」的...

獨／出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

出國登機前才想在機場加買旅遊不便險，未來恐被「卡」。產險業2026年4月起將建置通報平台，不便險投保張數、保額將全設上限...

國銀財管規模跨越2兆元 降息潮讓資金轉抱債券、保單

大戶棄存款、轉抱債券，連一度失寵的保單也在降息潮中意外回溫。與此同時，國銀高資產財管業務規模持續擴張，11月底首度跨越2...

高雄資產專區開張半年 金管會關注「疊券」風險

高雄資產專區從7月開張至今將滿半年，金管會已從四大面向檢視試辦業務：分行人員與管理、洗錢防制與開戶、授信業務及業務推廣。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。