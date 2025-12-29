高利差紅利期轉入利差正常化 國銀估2026年 SWAP 收益略為下滑

過去幾年因台美利差擴大，國銀SWAP（換匯交易）收益大爆發，帶來獲利貢獻，隨著美國啟動降息週期、今年也三度降息，國銀普遍認為，預期2026年聯準會仍有降息空間，在台美利差縮減之下，明年SWAP收益將比今年略為下滑。

受到美國聯準會啟動降息影響，公股行庫今年前三季SWAP收益大致較去年同期衰退，其中，兆豐銀行前三季SWAP收益約為90億元，比去年同期衰退17%，預估全年SWAP收益衰退幅度有機會降至5~10%；第一銀行則預估，今年全年SWAP收益約在130~135億元，年減15%上下；台企銀前三季SWAP收益34.94億元，也比去年同期略有下降。

展望2026年銀行SWAP收益，兆豐銀行指出，根據美國最新利率點陣圖顯示，2026年美國仍有一碼的降息空間，利率期貨則隱含降息兩碼，而台灣則因經濟成長相對穩定，通膨低於2%，利率維持不變的可能性較高，因此預期2026年SWAP收益在台美利差縮減下，應較今年略為下滑。

台企銀也指出，預計聯準會在2026年仍有兩碼的降息空間，美元兌新台幣長天期換匯點數將逐步縮窄，SWAP收益也較2025年相對保守，將持續依市場利率曲線變化，調整SWAP操作策略。

第一銀行先前在法說會上指出，預期2026年降息之下，預估明年SWAP收益將比今年減少30億元，降至100億元左右，將持續藉由放款結構調整，著重較高利差的外幣放款、中小企業放款，帶動淨利差成長，以彌補SWAP收益縮減的影響。

第一銀行也解釋，SWAP是資金運用的一環，屬於機會財，過去幾年因美元利率高，一般企業不以美元融資，而是借台幣後以SWAP去支應美元需求，如今美元利率往下調，企業的美元實質需求就會浮現，因此銀行也將重心從SWAP轉至外幣放款業務，回歸正常化，因此預估影響性不大。

聯邦銀行也定調，2026年SWAP將從2024年至2025年的「高利差紅利期」轉入「利差正常化」的階段，對銀行而言，明年SWAP收益展望將回歸穩健。隨著2026年聯準會利率可能降至3.25~3.50%左右，銀行端預期2026年的換匯點貢獻將較今年下滑約15~20%。