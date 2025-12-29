國泰寒冬送暖 受惠學童創新高

「謝謝國泰叔叔阿姨到學校來，真的很開心，可惜要畢業了，希望明年可以在國中見到國泰」，參與完「2025國泰寒冬送暖活動」的新北市龜山國小周同學說出內心話，溫暖身穿黃背心的國泰志工，替寒冬送暖留下完美註解，讓這所位居新店的偏鄉小學，瀰漫濃濃暖意。

走進偏鄉225校 18,000名孩童感受溫暖

由國泰慈善基金會、國泰世華銀行基金會、國泰建設文教基金會共同舉辦的「2025國泰寒冬送暖」，共前進16個縣市、225所偏鄉學校，傳遞愛心給全台18,000名孩童，創下歷年新高；也擴大參與包括「為台灣而教」(Teach For Taiwan)與遭受風災的學校，吸引更多國泰志工實際走入校園，以行動關心偏鄉，撒下愛的種子，讓善的循環帶來正面力量。

實際行動送祝福 孩子笑容如同暖陽

國泰產險總經理陳萬祥、資深副總經理翁翠柳帶領同仁，送愛心物資前進新北市龜山國小。陳萬祥說，國泰堅信「取之於社會、用之於社會」的理念，以最實際的行動，把這份溫暖關懷和祝福，傳遞到全台每個角落，帶來最美好的祝福，「尤其看到小朋友的笑容，內心格外喜悅，就像今天暖暖的太陽一樣！」

國泰人壽文山通訊處經理戴沛煬表示，龜山國小雖不大，但可以感受到小朋友活力四射的熱情，而從小傳遞社會公益理念，期待他們長大也能幫助別人；龜山國小校長陳紹賓感佩國泰從2002年就開始走進偏鄉送暖，家長會長陳力綺也感謝國泰為孩子帶來滿滿的祝福跟溫暖。

國泰為龜山國小準備精彩節目。為建立正確金錢價值觀，主持人珊珊姐姐進行「金融小學堂」有獎徵答，模擬生活情境題目，從中傳遞反詐騙知識，現場搶答踴躍，魔術師星星葛格緊抓住全場目光，跟孩子互動熱絡，而Peter姐姐悅耳的烏克麗麗，讓大家沉浸在美好樂音中，最後聖誕老公公現身，跟著國泰主管與志工一起發放禮物，場面溫馨。

國泰產險總經理陳萬祥 參與公益活動不缺席

國泰產險總經理陳萬祥帶領同仁參與寒冬送暖，他說「12月是感恩的月份，期待孩子能感受國泰同仁真誠無私的愛，長大後，把今天感受到的，如同火把一樣，傳遞給需要幫助的人。」

國泰以實際行動落實「BETTER TOGETHER 共創更好」的理念，持續透過夏日捐血、愛心環保園遊會及寒冬送暖等多元公益活動，積極回饋社會。這些行動不僅是關懷弱勢族群、傳遞溫暖，更凝聚國泰員工向心力，展現企業文化的深厚力量。同時國泰與社會攜手並進，共同邁向永續發展，讓社會公益成為公司成長的重要基礎。

國泰寒冬送暖活動邁入第24年，走進全台偏鄉學校，不僅展現國泰落實社會責任的決心，更讓孩子在歲末寒冬中感受到真切溫暖。

尤其特別安排反詐騙宣導，透過趣味遊戲的互動，讓小朋友學會分辨生活中常見的詐騙情境，寓教於樂的設計，在歡笑中建立自我保護意識，從小深植防詐知識。

值得一提的是，寒冬送暖物資都來自國泰員工的愛心捐款。這份關懷不僅是物質支持，更是精神上的陪伴與啟發，期盼在孩子心中播下勇氣與希望的種子。

國泰產險秉持集團「共創更好」核心理念，除鼓勵同仁積極參與國泰慈善基金會的各項公益活動，也舉辦可以發揮產險損害防阻核心專業職能活動。

例如今年舉辦關懷長照機構住民的「微心計劃」，宣導火災煙流、地震逃生、電氣火災的防災三部曲434場講座，不意外學園、不意外騎士、不意外自行車系列共70場，合計超過500場公益損害防阻活動，讓同仁親身實踐「取之於社會、用之於社會」的精神。