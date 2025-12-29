高雄資產專區開張半年 金管會關注「疊券」風險

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

高雄資產專區從7月開張至今將滿半年，金管會已從四大面向檢視試辦業務：分行人員與管理、洗錢防制與開戶、授信業務及業務推廣。其中，以授信業務中倫巴底貸款（Lombard Lending）衍生的「疊券」風險最受關注。

據透露，金管會發現部分銀行單一高資產客戶透過反覆質押融資，投資部位被放大到原始資產三倍，疊券層數達六至七層，一旦市況反轉，將使風險失控。

金管會11月邀集銀行開會，提醒若客戶以Lombard Lending貸得資金再投資時，銀行須掌握用途、風險及資產配置，對非結合投資目的的貸款或資金轉投他行商品，須採差異化融資條件與管理策略，避免過度槓桿。

金管會同時請聯徵中心規劃授信資料報送與查詢，銀行須建立防止過度、或重複融資的內控機制。

其次，專區分行人員須負責客戶交易確認、商品說明及簽約對保。原先要求客戶須親赴高雄專區開戶，引銀行反彈，最終考量實務操作，開戶對保可由「非專區」人員辦理，專區人員則以視訊或電話方式進行照會確認即可。

第三，專區分行須加強對高資產客戶的盡職調查，比照新加坡做法，深入掌握財富來源，依重大性、審慎性及相關性原則控管風險。

最後，金管會提醒銀行，專區業績不應納考績評等，避免分行為追求業績而忽略客戶需求與風險承擔能力。

