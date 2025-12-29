國銀財管規模跨越2兆元 降息潮讓資金轉抱債券、保單

大戶棄存款、轉抱債券，連一度失寵的保單也在降息潮中意外回溫。與此同時，國銀高資產財管業務規模持續擴張，11月底首度跨越2兆元門檻，呈現「規模擴張、結構翻轉」並行的局面。

據金管會統計，11月底20家國銀承作高資產財管業務資產規模（AUM）達2兆767億元，月增821億元，飛越第二個兆元關卡，客戶數1萬9,533戶，月增993戶，今年將突破2萬戶大關。

累計前11月AUM大增6,672億元，已是去年全年增額5,524億元的近1.2倍，顯示高資產財管業務成長動能明顯加速。

金融圈指出，高雄資產專區開放跨境理財、資產組合融資、私募基金與家族辦公室等業務，使銀行商品線與服務深度同步升級，構成兆元成長曲線加速的制度基礎。

市場面從第3季起明顯轉強，也助攻AUM成長。新台幣匯率趨穩、美國啟動降息循環，市場資金轉趨充沛，股債行情同步回溫，推升高資產客群加速進場，成為第二個兆元迅速堆高的重要推力。

降息潮也讓大戶資金流向快速調整。11月大戶存款占比降至44%，連四月下滑並寫42個月新低，單月再減0.9個百分點，為今年第二大降幅，顯示大戶「棄存款、轉商品」趨勢已成形。

值得注意的是，保險配置在盤旋低檔九個月後，11月意外回溫，占比回升至11.4%，追平今年初高點。

銀行主管指出，在降息環境下，保單具備利率鎖定與保障功能，搭配年底各銀行積極推動高保障型商品，使得保單重新成為配置選項。

11月債券配置占比續創新高至14.2%，單月增加0.5個百分點，居各類商品之冠；基金則維持在16.5%的高檔水準。該主管說，11月股市回檔，海外債回溫，12月美續降息，配置上仍股優於債，債券以中短天期為主，強調穩健與流動性。

回顧全年走勢，首季在股市帶動下AUM增加1,372億元，第2季受關稅戰與台幣升值衝擊，增額驟降至766億元；第3季隨利空出盡、降息啟動，單季大增2,745億元刷史上新高，一季增額超過上半年。第4季的10至11月兩個月即增加1,789億元，市場預期單季增額可望再站上2,000億元。

展望2026年，金融圈普遍預期景氣中性偏多，在降息循環延續、高雄專區業務全面發酵下，資產組合融資、私募基金與家辦將進一步推動資金從存款轉向商品，高資產財管市場朝「3兆元時代」邁進的腳步，將比預期更快。