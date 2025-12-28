元大金連六年獲CDP A級 全球僅2%企業入列

全球非營利機構CDP公布2025年評比，元大金控（2885）連續6年榮獲國際碳揭露計畫「A級」最高成績，全球僅2%受評企業獲此殊榮、連續8年位居領導等級，為國內金融業最佳成績。元大金控充分揭露溫室氣體減量、氣候風險與機會管理，以及轉型目標設定等各面向，展現永續經營實力獲國際肯定。

元大金控參與全球低碳轉型進程，為台灣首家將溫室氣體排放「外部成本內部化」明確定價之金融業者。參考國際碳價趨勢及2050淨零排放情境預估碳成本，將集團溫室氣體排放成本定價及逐年調整價格，結合各子公司減碳目標規劃，評估各項節能減碳專案效益，透過內部碳定價落實氣候責任。

以「成為國際永續標竿企業，積極為後代推動更好的未來」為永續願景，積極響應政府政策使用再生能源，元大金控集團所有自有大樓已啟用綠電，分支據點之綠電使用約30%，新建自有大樓同步設置太陽能光電板，使用再生能源量逐年提升，截至2025年10月底，再生能源使用量已超越2024年綠電使用量之8%，持續推動汰換高耗能設備、換裝節能燈具等各項節能減碳計畫，同時採用智慧能源監控系統，有效落實能源管理。

身為永續金融先行者聯盟成員，元大金控承諾在「綠色採購」、「投融資議合」、「資訊揭露」、「協助與推廣」及「國際接軌」五大面向，採取更積極與具體的行動，完整盤查與揭露各項投融資組合碳排放，依循SBT科學基礎減碳目標訂定減碳策略與路徑，簽署淨零排放承諾(SBTi Net-Zero)，以控制溫升1.5℃為標準，設定目標在2030年內部營運減碳達42%，截至目前每階段均超前達標，相關數據皆收錄於每年出版的「氣候暨自然相關財務揭露報告書」（TCFD報告書），透過科學化方法及風險管理機制，帶動產業及社會逐步往永續發展目標邁進。