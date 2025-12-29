聽新聞
旅遊不便險 明年起設投保上限

聯合報／ 記者廖珮君／台北報導

出國登機前才在機場加買旅遊不便險，未來恐被「卡」。產險業明年四月起將建置通報平台，不便險投保張數、保額將設上限，機場即時加保的空間將面臨納管。

「不便險」屬旅遊附加保障，民眾多伴隨旅平險、旅綜險一併投保，保障項目包括旅程取消、旅程更改、班機延誤、行李延誤、行李損失及旅行文件損失等。

實務上最大爭議是「機場櫃台」可單獨銷售不便險，讓民眾在登機前仍能加保。隨著通報平台在明年四月上線，上述情況將全面改變。未來不論民眾是否單獨投保不便險，或附加在旅平險、旅綜險中，一人最多僅能投保兩張不便險，且同一家保險公司限投一張，投保張數將首度被納入跨公司、跨通路的整體控管。

保額方面，採定額給付型，每一張、單程不便險的班機延誤、行李延誤與行李損失，最高保額均為六千元，旅行文件損失上限為三千元，打破各家自訂保額現況。

