聽新聞
0:00 / 0:00

台灣人壽 最佳壽險品牌獎八連霸

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台灣人壽今年八連霸最佳壽險品牌，橫掃六十七項國內外大獎。圖／台灣人壽提供
台灣人壽今年八連霸最佳壽險品牌，橫掃六十七項國內外大獎。圖／台灣人壽提供

台灣人壽二○二五年橫掃六十七項國內外大獎，八連霸全球品牌雜誌、全球商業觀點與國際財經雜誌的「台灣最佳壽險品牌」、「台灣最佳壽險公司」及「台灣年度創新壽險公司」三大獎；蟬聯「國家品牌玉山獎」傑出企業類首獎；更首度摘下全球知名科技市場研究與顧問諮詢機構ＩＤＣ「亞洲智慧保險領導企業」殊榮，為台灣唯一獲獎的壽險公司。

⭐2025總回顧

台灣人壽以客戶為中心創新數位服務，獨創「高齡錄音ＡＩ智能質檢」將客戶對答內容即時線上驗證、提高錄音成功率，有溫度的數位力贏得今年ＩＤＣ「亞洲智慧保險領導企業」稱冠同業。商品研發亦與時俱進，「台灣人壽骨動溢生醫療定期健康保險」打造業界最齊全筋骨與神經外科專屬保障，榮獲保險業亞洲、國家品牌玉山獎及保險信望愛等獎項肯定。

因應長壽世代，台灣人壽首創「健康樂活管家」，打造健康樂齡生態圈，榮獲數位銀行家「全球傑出客戶服務創新獎」、亞洲企業商會「健康衛生推廣獎」等五項國內外大獎。

台灣人壽更發揮保險核心本業推展公益，連續十一年捐贈微型保險保費，守護經濟弱勢族群，迄今幫助逾四十七萬人次，蟬聯金管會微型保險競賽「業務績優獎」與「身心障礙關懷獎」；亦以行動助攻政府能源轉型，綠色投融資承諾金額已逾六百億元，榮獲金管會「六大核心及公共建設投資競賽—專業投資組獎」肯定。

台灣人壽 AI 保險

延伸閱讀

高雄資產專區授信警訊？金管會示警大戶「疊券」風險

意外險該怎麼買？業者：雙軌投保最好須注意除外責任

中信金（2891）為何一路創高？大多數散戶早就被洗到場外…剩ETF在默默掃貨

台灣人壽首創「類實支定額癌險」 支援高額標靶藥費

相關新聞

獨／出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

出國登機前才想在機場加買旅遊不便險，未來恐被「卡」。產險業2026年4月起將建置通報平台，不便險投保張數、保額將全設上限...

國銀財管規模跨越2兆元了！降息讓大戶棄存款 轉抱保單？

大戶棄存款、轉抱債券，連一度失寵的保單，也在降息潮中意外回溫。與此同時，國銀高資產財管業務規模持續擴張，11月底首度跨越2兆元門檻，呈現「規模擴張、結構翻轉」並行的局面。

16家壽險公司發「大紅包」！50億元滿期金提早入帳

年關將至，為了迎接金馬年，考量連續假期保戶資金運用需求較高，壽險公司陸續宣布提前發放滿期金，截至目前，17家壽險公司整體...

台灣人壽 最佳壽險品牌獎八連霸

台灣人壽二○二五年橫掃六十七項國內外大獎，八連霸全球品牌雜誌、全球商業觀點與國際財經雜誌的「台灣最佳壽險品牌」、「台灣最...

旅遊不便險 明年起設投保上限

出國登機前才在機場加買旅遊不便險，未來恐被「卡」。產險業明年四月起將建置通報平台，不便險投保張數、保額將設上限，機場即時...

台灣人壽八連霸最佳壽險品牌 橫掃67項國內外大獎

品牌影響力揚威國際！中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（台灣人壽）2025年橫掃67項國內外大獎，八連霸《Glo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。