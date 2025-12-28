快訊

地震記者會「髮亂領帶歪」竄紅！科長陳達毅還原過程：跳下床直衝氣象署

獨／出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

元旦日出時間曝！北東跨年水氣雲量多 元旦夜冷氣團接棒「低溫11度」

高雄資產專區授信警訊？金管會示警大戶「疊券」風險

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

高雄資產專區從7月開張至今將滿半年，金管會已從四大面向，檢視試辦業務：分行人員與管理、洗錢防制與開戶、授信業務及業務推廣。其中，以授信業務中Lombard Lending衍生的「疊券」風險最受關注。

⭐2025總回顧

據透露，金管會發現部分銀行單一高資產客戶透過反覆質押融資，投資部位被放大到原始資產3倍，疊券層數達6~7層，一旦市況反轉，將使風險失控。

金管會11月邀集銀行開會，會中提醒，若客戶以Lombard Lending貸得資金再投資時，銀行需掌握資金用途、整體風險及資產配置，對非結合投資目的的貸款或資金轉投他行商品，需採差異化融資條件與管理策略，避免過度槓桿。

金管會同時請聯徵中心規劃授信資料報送與查詢，銀行須建立防止過度、或重複融資的內控機制。

其次，專區分行人員需負責客戶交易確認、商品說明及簽約對保。原先要求客戶須親赴高雄專區開戶，引銀行反彈，最終考量實務操作，開戶對保可由「非專區」人員辦理，專區人員則以視訊或電話方式進行做照會確認即可。

第三、專區分行須加強對高資產客戶的盡職調查，比照新加坡做法，深入掌握財富來源（Source of Wealth），依重大性、審慎性及相關性原則控管風險。

最後，金管會提醒銀行，專區業績不應納入考績評等，避免分行為追求業績而忽略客戶需求與風險承擔能力。

金管會 高雄

延伸閱讀

國銀財管規模跨越2兆元了！降息讓大戶棄存款 轉抱保單？

藍綠爭高雄市長 柯志恩、賴瑞隆同台爭取彰化同鄉會支持

斥資7.1億！高雄第11座運動中心完工 楠仔坑運動中心明年開幕

高雄男10萬現金誆騙女66萬泰達幣轉頭逃 5男見義勇為衝馬路逮人

相關新聞

獨／出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

出國登機前才想在機場加買旅遊不便險，未來恐被「卡」。產險業2026年4月起將建置通報平台，不便險投保張數、保額將全設上限...

國銀財管規模跨越2兆元了！降息讓大戶棄存款 轉抱保單？

大戶棄存款、轉抱債券，連一度失寵的保單，也在降息潮中意外回溫。與此同時，國銀高資產財管業務規模持續擴張，11月底首度跨越2兆元門檻，呈現「規模擴張、結構翻轉」並行的局面。

16家壽險公司發「大紅包」！50億元滿期金提早入帳

年關將至，為了迎接金馬年，考量連續假期保戶資金運用需求較高，壽險公司陸續宣布提前發放滿期金，截至目前，17家壽險公司整體...

台灣人壽八連霸最佳壽險品牌 橫掃67項國內外大獎

品牌影響力揚威國際！中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（台灣人壽）2025年橫掃67項國內外大獎，八連霸《Glo...

匯市最前線／台幣31.5元附近盤整

新台幣匯價上周五（26日）以31.455元收盤，小升2.5分或0.08%，連四升；單周升值7.1分或0.23％，周線翻紅...

台新人壽合併新壽 公司將更名為「新光人壽」

台新新光金控7月24日合併後，旗下子公司陸續整併，其中，台新人壽與新光人壽將於2026年1月1日正式完成合併程序，為第二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。