獨／出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

出國登機前才想在機場加買旅遊不便險，未來恐被「卡」。產險業2026年4月起將建置通報平台，不便險投保張數、保額將全設上限，機場即時加保的空間，將正式被納管。

「不便險」屬旅遊附加保障，國人多伴隨旅平險、旅綜險一併投保，保障項目包括旅程取消、旅程更改、班機延誤、行李延誤、行李損失及旅行文件損失等六大類。

實務上，最大爭議是「機場櫃台」可單獨銷售不便險，讓民眾在登機前一刻仍能加保。這種即時、單獨販售的設計，使不便險脫離原本旅行保險的整體控管架構，也成為監理長期難以掌握的制度破口。

隨通報平台將在2026年4月1日上線，上述情況將全面改變。未來不論民眾是否單獨投保不便險，或附加在旅平險、旅綜險中，一人最多僅能投保兩張不便險，且同一家保險公司限投一張，投保張數將首度被納入跨公司、跨通路的整體控管。

在保額方面，若採定額給付型，每一張、單程不便險的班機延誤、行李延誤與行李損失，最高保額均為6,000元，旅行文件損失上限則為3,000元，打破各家自訂保額現況。

其中，班機延誤險因屬時間性風險，允許採累進式給付，可依延誤時間增加，最多理賠1.2萬元。民眾若投保兩張不便險，單程班機延誤最多可賠2.4萬元。

爭議較多的機場櫃台投保，也同步納入控管。依產險公會修正的「個人海外旅遊不便險」參考條款與配套措施，未來機場即時投保的定額給付型不便險，將採「即時連線通報」，保險公司在核保當下即可查詢投保紀錄，避免重複加保。

據了解，這波制度調整，起因來自「公平待客」相關投訴。有民眾反映，不便險條款對給付條件與理賠認定方式不夠清楚，金管會因此要求業者全面修訂條款，並同步處理定額給付型商品可能被過度投保的制度問題。

金管會強調，建立通報平台的核心目的在於強化核保控管。不便險屬財物損失性質，損失金額具可衡量性，若透過多張定額給付保單疊加，可能出現理賠金額高於實際損失的「超額」情形。

未來比照旅平險通報制度，讓保險公司在核保時掌握完整投保資訊，回歸保險以「損害填補」為核心的基本原則。

不過，也有業者認為，班機延誤難以預測，實務上難以產生道德風險，行李延誤或損失也須提出嚴謹證明，過去並未出現明顯超額理賠爭議，此次納管措施，較偏向制度補強與預防性管理。