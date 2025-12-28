兆豐投信聖誕關懷 歌聲與陪伴傳遞溫暖力量

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐投信董事長帶領各級主管至老人長期照顧中心溫暖送愛。(兆豐投信/提供)
兆豐投信董事長帶領各級主管至老人長期照顧中心溫暖送愛。(兆豐投信/提供)

在歲末溫馨的節日氛圍中，兆豐投信持續以實際行動落實企業社會責任，走進長者生活，將關懷與陪伴送到需要的地方。此次公益關懷行動，兆豐投信團隊前往位於苗栗縣頭份市的老人長期照顧中心，透過互動遊戲與歌唱活動，陪伴長者共度充滿歡笑與溫度的美好時光。

活動現場氣氛溫馨熱絡，兆豐投信同仁與機構人員攜手設計多項適合長者參與的互動節目，從輕鬆的團康競賽到熟悉的歌曲演唱，讓長者在音樂與笑聲中自然交流、開懷參與。過程中不僅拉近彼此距離，也讓關懷不再只是形式，而是真實的陪伴。

兆豐投信董事長陳佩君表示，長者照護是社會中不可忽視的重要一環，企業除了追求穩健經營與專業表現，更應主動承擔社會責任，將關懷延伸至弱勢與需要被照顧的族群。該長照中心長期提供專業護理與完善照護設施，致力於打造安心、溫暖的生活環境，讓長者能夠在熟悉與尊重中安度日常。

兆豐投信也指出，真正的企業社會責任，不只是一次性的活動，而是長期投入、持續實踐的承諾。未來將持續結合企業資源與同仁力量，透過更多貼近人心的行動，傳遞溫暖，為社會注入正向力量，攜手共創更加包容、溫暖的生活環境。

